El intendente de Lomas de Zamora lamentó la agresión a Javier Milei "No puede ser que aparezca la violencia" "En ningún caso puede aparecer la violencia en situaciones políticas", consideró Federico Otermín luego de los actos de violencia contra la caravana de La Libertad Avanza en el distrito que gobierna.







Milei durante la caravana en Lomas de Zamora.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, condenó este miércoles los actos de violencia que afectaron la caravana del presidente Javier Milei en el municipio que gobierna, un evento enmarcado en la campaña para las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Otermín hizo hincapié en que la violencia no tiene cabida en el ámbito político, sin importar las circunstancias. "No puede ser que aparezca la violencia en situaciones políticas en ningún caso", afirmó en declaraciones al canal de streaming de Infobae. Y remarcó que las diferencias partidarias deben resolverse "en las urnas". En ese sentido, pidió que "todo se desarrolle en paz, y que cada uno pueda expresarse con tranquilidad".

Federico Otermín A pesar de su repudio a los hechos violentos, Otermín había manifestado previamente su desacuerdo con la realización del evento. Horas antes de la caravana, el intendente publicó un comunicado titulado "Mensaje a la Comunidad de Lomas" en sus redes sociales, advirtiendo que la comitiva de La Libertad Avanza no sería bien recibida.

En su mensaje, criticó duramente la decisión de Milei de llevar a cabo una caravana en un día y horario laboral, argumentando que esto causaría inconvenientes significativos a los comerciantes, padres y vecinos de la zona debido a la obstrucción de la avenida Yrigoyen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fotermin/status/1960729575815586277&partner=&hide_thread=false Mensaje a la Comunidad de Lomas



La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una “caravana” del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría… — Federico Otermín (@fotermin) August 27, 2025 La caravana presidencial, que tenía como objetivo apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sufrió un violento ataque. El presidente Milei y su comitiva fueron recibidos con una lluvia de piedras y botellas. Los disturbios escalaron rápidamente, obligando a las fuerzas de seguridad a evacuar de urgencia al Presidente y a los demás integrantes de la caravana para garantizar su seguridad.

Durante el caos, el diputado José Luis Espert, quien acompañaba al Presidente, tuvo que abandonar el lugar rápidamente en una moto ante la escalada de insultos y agresiones.