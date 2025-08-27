27 de agosto de 2025 Inicio
La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La legisladora de La Libertad Avanza, que sufrió heridas leves, viajaba desde Rosario hacia Buenos Aires para asistir al informe de gestión de Guillermo Francos de este miércoles. "El chofer se durmió, estamos vivos de milagro", afirmó su padre, José Bonacci.

La diputada nacional Rocío Bonacci, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), sufrió un fuerte accidente sobre la ruta 9 mientras viajaba a Buenos Aires para asistir al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dará este miércoles por la tarde en el Congreso.

El incidente ocurrió minutos después de las 8:30 sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad de Ramallo. La legisladora santafesina viajaba en un auto oficial del Congreso junto a su padre, José Bonacci, dirigente del partido Unite.

"El chofer se durmió, estamos vivos de milagro", afirmó el hombre a Radio 2. Agregó que su hija se encontraba bien de salud, pero sufrió golpes en el rostro y tendría la nariz fracturada. Recibió las primeras atenciones en el lugar del accidente y luego fue trasladada a un centro médico de Ramallo.

"Se produjo en paraje El Paraíso, conocido como 'el triángulo del sueño', a mitad de camino entre Buenos Aires y Rosario, y efectivamente el chofer de la Cámara de Diputados no estaba apto para manejar. Se durmió, despistó y nos comimos una zanja. De milagro estamos vivos", relató Bonacci.

Según indicó, su hija se había quejado más de una vez en el Congreso por el "manejo peligroso" de los choferes oficiales que trasladan a legisladores y funcionarios.

Noticia en desarrollo.-

