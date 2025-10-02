Del superávit a la privatización: qué pasará con Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno autorizó la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), una de las pocas compañías estatales con superávit.

E l Gobierno de Javier Milei avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) , una de las pocas empresas estatales con superávit, operadora de las tres centrales nucleares en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse , que amenaza la soberanía energética y la autonomía nacional en el sector nuclear.

Mediante el Decreto 695/2025, el Gobierno autorizó que 52% de las acciones serán retenidas por el Estado, 44% serán vendidas en licitación pública nacional e internacional, y el 5% restante, serán ofrecidas a los trabajadores de Nucleoeléctrica.

NA-SA es mucho más que una operadora de las centrales. También es diseñadora y desarrolladora de centrales nucleares, como ocurrió con la construcción y puesta en marcha de Atucha II, un proyecto que estuvo paralizado durante décadas y que en el 2006 comenzó a cobrar forma.

Nucleoeléctrica argentina nace en la década del noventa, cuando otro gobierno neoliberal cortó en varias partes la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y, donde se origina el recorrido independiente de esta empresa. "Realmente se crea para privatizar las centrales, aunque no pudo materializarse por distintas razones, ahora esto vuelve a ponerse sobre la mesa ", explicó Andrés Kreiner , doctor en Física, Investigador superior de CNEA y CONICET, en diálogo con C5N.com

"NA-SA no es una mera operadora, es una empresa integral de desarrollo de tecnología nuclear", afirmó. La empresa garantiza, con estándares internacionales de seguridad, entre el 7% y 9% de la electricidad que se consume en Argentina, a un precio accesible. "La empresa no da pérdidas, es superavitaria y la calificamos como estratégica, impulsando el desarrollo industrial y promoviendo el trabajo argentino", sentenció.

"Privatizar NA-SA, entonces, no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica y no va a mejorar las condiciones de vida de la gente", remarcó Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), en esta línea explicó que en el caso de incrementar las ganancias de un inversor privado, se deberá incrementar la tarifa "entonces toda esta aventura la vamos a terminar pagando todos".

¿Cuáles pueden ser los motivos para privatizar Nucleoeléctrica argentina?

Para Kreimer, uno de los motivos es "hacerse de dólares, que el Gobierno necesita desesperadamente para mantener el dólar barato, que es irresponsablemente electoralista y cortoplacista", como también "transferir un negocio al sector privado", ya que para el físico es un "negocio redondo que se monta sobre un sistema exitoso construido por el Estado".

En esta línea, también es un objetivo "coartar en buena medida la capacidad independiente de desarrollo nuclear que la Argentina logró hace muchas décadas, la Argentina eligió una línea tecnológica que es la línea de uranio natural y agua pesada", argumentó el físico, en el caso de que avance un inversor con más del 44% accionario podría decidir cambiar la línea tecnológica.

En relación con el recorte y desfinanciamiento que ocurre en el sector científico-tecnológico, desde el Grupo epc informaron que el Conicet perdió en tres años un tercio de su presupuesto, mientras que el SMN, INTA y CNEA se redujo a la mitad. INTI y CONAE rondan el 60% de deterioro desde 2023, en tanto la Secretaría de ICT y la Agencia alcanzan descensos de entre 80 y 85 puntos reales.

"Un técnico fundamental para una institución como la comisión, está ganando hoy en día algo más de 500 mil pesos", sumó Kreiner. Frente a esta realidad es imposible sobrevivir, y en el sector cada vez más personal calificado busca otros horizontes, busca trabajo en el exterior o es atraído por empresas privadas.

En relación con el nuevo Plan Nuclear argentino, anunciado por Demián Reidel, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, el ingeniero especialista en el sector energético y nuclear, Nicolás Malinovsky, afirmó que el Gobierno busca "desmantelar las capacidades construidas del sector nuclear, que eso también viene a responder un poco el pedido de Estados Unidos".

En los últimos meses, se paralizó la obra del reactor CAREM, el primer reactor modular pequeño que desarrollaba la Argentina, y se cancelaron dos centrales nucleares que se tenía previsto construir del tipo Hualong y CANDU. "Al desfinanciar el sector tenemos una fuga o éxodo de trabajadores altamente calificados en todo el ecosistema nuclear, producto de salarios a la baja", aclaró.

"En términos comunicacionales tuvo su impacto y se pensó que eso podía llegar a mejorar la situación del sector, pero en términos reales no lo es. Privatizar Nucleoeléctrica Argentina es privatizar el 7% de la energía nuclear de nuestro país", cerró Malinovsky.

El Gobierno estableció la implementación de un "programa de propiedad participada" por el 5% del capital accionario de NA-SA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. En tanto, el 51% restante lo conservará el Estado, a través de la Secretaría de Energía.

En el decreto se habilitó la intervención de la unidad ejecutora especial temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas y se destacó la "conveniencia de transferencia" de la actividad de la empresa al sector privado y destacó que el objetivo es "nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes".