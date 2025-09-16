16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno anunció que privatizará parcialmente la empresa que controla las centrales nucleares

El decreto, que se firmará en los próximos días, contempla la venta del 44% de las acciones y un programa de propiedad participada para otro 5%. "Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización", afirmó el vocero Manuel Adorni.

Por
Atucha II

Atucha II, una de las centrales nucleares que dependen de Nucleoeléctrica.

Nucleoeléctrica

El Gobierno anunció que avanzará con el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa pública que controla las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, para "promover la inversión privada dentro del sector" y dejar de "despilfarrar recursos".

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026.
Te puede interesar:

Las reacciones del arco político a la presentación de Milei del Presupuesto 2026

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa que brindó este martes en Casa Rosada. Adelantó que el decreto "se va a firmar" en los próximos días y recordó que Nucleoeléctrica "fue incluida dentro de la Ley Bases como una de las empresas sujetas a ser privatizadas".

"El proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado nacional", detalló.

La decisión se enmarca en el Plan Nuclear Argentino a cargo del presidente de la empresa, Demián Reidel, que busca "promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio", entre otros puntos.

"Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización. Esto representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos", subrayó Adorni.

Este proceso será llevado adelante por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que se encuentra bajo la órbita de esa cartera. En el caso de Nucleoeléctrica, se estima que podría alcanzar una valuación total de entre u$s560 millones y u$s1.000 millones.

Actualmente, la empresa está en manos del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Energía Argentina (ENARSA). Es una de las pocas compañías estatales con superávit: en el primer trimestre de este año fue de $17.234 millones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mesa política se relanzó tras la derrota en las legislativas bonaerenses.

Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política de LLA: foco en octubre y la cadena nacional

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

Empresario y militante libertario amenazó de muerte a dirigentes políticos y ahora deberá realizar donaciones al Garrahan

Empresario libertario deberá realizar donaciones al Garrahan por amenazar de muerte a dirigentes políticos

play

Oscar Zago: "Las internas del Gobierno le hacen mal a todos los argentinos"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Guillermo Francos reconoció que "fue un error" haber nacionalizado la elección bonaerense

El mandatario afrontará una nueva semana clave para su gestión. 

Milei afronta otra semana clave: Presupuesto 2026, contener al dólar y sesión en Diputados

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 10 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 10 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 16 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 16 minutos
Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Hace 17 minutos