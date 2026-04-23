El Gobierno lanzó el plan "Ver para ser libres" de salud visual infantil: cómo acceder

El Gobierno lanzó el programa "Ver para ser libres", que consiste en la realización de controles de agudeza visual y entrega de anteojos a niños de educación primaria y secundaria en escuelas rurales.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la órbita del Ministerio de Capital Humano, implementó la medida consistente en la realización de controles de agudeza visual y entrega de anteojos a niños de educación primaria y secundaria en escuelas rurales.
El Gobierno lanzó el programa "Ver para ser libres", que consiste en la realización de controles de agudeza visual y entrega de anteojos a niños de educación primaria y secundaria en escuelas rurales.
La medida se implementó a través de la Resolución 117/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Juan Bautista Ordóñez.
Según el Ministerio de Capital Humano, "entre el 15% y el 20% de los niños en edad preescolar pueden presentar dificultades que, de no ser tratadas, pueden interferir en su desarrollo intelectual", por lo que "los controles son una herramienta fundamental para la detección temprana y su correspondiente tratamiento".
Así, se apunta a "superar las barreras de acceso a la salud oftalmológica que afectan es proporcionadamente a niños y adolescentes que habitan comunidades desfavorecidas, con características tales como la baja densidad poblacional, su ubicación alejada de centros urbanos, el acceso limitado a servicios básicos, a servicios de transporte, entre otras particularidades, que afectan su inclusión educativa, cultural y socio laboral presente o futura".
El programa, que se llevará adelante mediante la articulación en conjunto con los gobiernos provinciales, consiste en visita a las escuelas de parte de camiones equipados con consultorios donde se realiza la prueba de agudeza visual y talleres donde se confecciona los anteojos en el acto.
El recorrido de los móviles ya se encuentra programado de manera conjunta entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud de la Nación.