Uno de los hijos de las jubiladas prestamistas declaró que Manuel Adorni tiene una deuda de u$s65 mil no documentada Se trata de Pablo Feijoo, quien este miércoles se presentó en la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El monto responde a trabajos de refacción realizados sobre el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Por + Seguir en







El hombre aseguró que es una deuda acordada "de palabra" con Adorni.

Uno de los hijos de las jubiladas prestamistas declaró este jueves en los Tribunales Comodoro Py en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y reveló que el jefe de Gabinete mantiene una deuda "de palabra" y no documentada por u$s65 mil debido a una serie de trabajos de refacción realizados sobre el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, comprado por el funcionario en mediante una hipoteca.

"Ese departamento fue el cual dos jubiladas pusieron u$s100 mil cada una, préstamo que se le hizo al jefe de Gabinete sin ningún tipo de interés para que, llegado a noviembre, lo pueda pagar. Al momento, Adorni solo pagó u$s30 mil del capital inicial", recordó la periodista de C5N Martina Garbarz en el programa De Una.

Según declaró el hijo de Betríz Viegas, el propio funcionario fue quien se comunicó telefónicamente con él para decirle que "necesito mudarme ya, estoy desesperado, me quiero mudar. ¿Tenés algo para ofrecer?", debido a que se su amigo se empleaba como corredor inmobiliario y aparece señalado como quien organizó la compraventa del departamento ubicado en la calle Miró.

Manuel Adorni misa Luján Papa Francisco Manuel Adorni en la misa del martes por el 1º aniversarios de la muerte del Papa Francisco. NA

La consulta central del juez se basó en porque la transferencia final del departamento se hizo por un total de u$s230 mil, sin en principio la dueña de la inmobiliaria había declarado que la operación se pudo haber concretado por u$s345 mil.

Feijoo respondió que él acordó un valor de compra con el primer dueño de US$200.000, debido a que el lugar tenía varias refacciones a realizar por un costo u$S65.000. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2047010814532428166&partner=&hide_thread=false "Ahí estaba lo peor de la casta política"

La explicación de Victoria Villarruel sobre su ausencia en la misa en conmemoración del papa Francisco



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JjoWnhNSTT — C5N (@C5N) April 22, 2026 El detalle de la declaración marca entonces que valor final del departamento fue de u$S295.000, desagregado de la siguiente manera: u$s30.000 que Adorni le entregó en mano, u$S200.000 que formaban parte de la hipoteca y otros u$S65.000 que se trató una deuda “acordada de palabra” con el funcionario y no documentada.