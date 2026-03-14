14 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno de EEUU reforzó su apoyo a la Argentina en el juicio por YPF

A través del Departamento de Justicia, la Casa Blanca presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

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La causa de YPF se desarrolla en Nueva York.

La causa de YPF se desarrolla en Nueva York.

La Procuración del Tesoro de la Nación, organismo a cargo de Sebastián Amerio, informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.

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Cabe resaltar que en su moción de emergencia, que fue presentada el 6 de marzo, la República Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria, fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

En su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.

En esa línea, señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Asimismo, destaca que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

En consecuencia, el memorándum solicita que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.

"La Procuración del Tesoro agradece el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y continuará ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina", dijeron oficialmente desde el gobierno.

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