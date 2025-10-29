El Gobierno dispuso incrementos de hasta un 35% en las prestaciones de discapacidad La actualización del nomenclador se hará en tres tramos consecutivos entre octubre, noviembre y diciembre. Se resolvió tras una reunión entre el Ministerio de Salud, PAMI y Andis. Por







La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos.

El Gobierno dispuso este miércoles un aumento de hasta el 35% para los prestadores en discapacidad. La medida quedó resuelta luego de una reunión entre el Ministerio de Salud, PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y tras varias marchas, reclamos y protestas por parte de los profesionales en el Congreso de la Nación.

La suba del nomenclador, será de entre el 29,7% y el 35,4%, y se hará efectiva en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, garantizando de esta manera que "las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025", señalaron desde la cartera de Salud en un comunicado.

No al ajuste en discapacidad Tras varias marchas el Gobierno dispuso aumentos en las prestaciones por discapacidad.

El incremento abarca tanto a los profesionales y prestadores de salud que brindan servicios de internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación.

Para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo los aumentos serán de 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, acumulando un total del 34,53%. Mientras que el resto de las prestaciones tendrán una suba del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre (29,73% total).

Cuestionamientos al anuncio del Gobierno El Foro Permanente de Discapacidad mostró su disconformidad con el anuncio y señaló que “continúan en estado de alerta”. “Desde el FORO consideramos que el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, reclamaron.