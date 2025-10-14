Video: violentos enfrentamientos en Chaco entre la policía y manifestantes que pedían pensiones de discapacidad

14 de octubre de 2025 Inicio
En Villa Río Bermejito, una localidad de diez mil habitantes y con fuerte presencia de pueblos originarios, se protestó para que se restituyan las pensiones por discapacidad. Las fuerzas de seguridad de la provincia respondieron con una brutal represión.

En la jornada de protesta resultaron heridas decenas de personas. 

Un operativo policial desplegado en la localidad de Villa Río Bermejito, ubicada en Chaco, terminó este martes en un brutal enfrentamiento que dejó al menos 41 efectivos heridos y otros tantos por el lado de los manifestantes que reclamaban las restituciones de las pensiones por discapacidad.

Los hechos comenzaron a la mañana del martes en el corazón del impenetrable chaqueño, cuando decenas de personas cortaron la Ruta Provincial N° 3 para reclamar que se devuelvan las ayudas sociales a una comunidad principalmente indígena y que no encuentra una salida a la crisis económica del gobierno de Javier Milei. Cuando la policía local intentó desalojarlos, los manifestantes se resistieron y comenzó una verdadera batalla campal que duró horas.

En la jornada de protesta de Villa Río Bermejito, una localidad que no supera los diez mil habitantes, resultaron heridos un total de 41 policías. Mientras que del lado de los manifestantes no hay datos oficiales sobre heridos ni detenciones.

La violencia desatada fue tal que hasta el mismo intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis, intentó mediar en el conflicto, pero no se logró descomprimirlo. Incluso, peor suerte tuvo el jefe de la comisaría local, el comisario mayor Fabio Raúl Bogado, quien se presentó en el lugar de los hechos y recibió un golpe de puño en el rostro que lo dejó desvanecido en el suelo.

Según el testimonio de los manifestantes, la protesta se originó después de tres meses en los que los habitantes de Villa Río Bermejito pidieron la recomposición de las pensiones ante bajas arbitrarias. Pero jamás recibieron respuesta y decidieron cortar la ruta para que las autoridades atiendan sus reclamos. La respuesta fue la represión.

