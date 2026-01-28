28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto le pasa a tu cuerpo si dormís más de la cuenta: te sorprenderá

El descanso excesivo no siempre es sinónimo de bienestar. Mantener un equilibrio adecuado puede marcar la diferencia en la calidad de vida.

Por
Dormir bien no se mide solo en cantidad

Dormir bien no se mide solo en cantidad, sino también en regularidad y calidad.

Freepik
  • Dormir más horas de las recomendadas puede generar efectos físicos y emocionales inesperados.
  • El exceso de descanso sostenido en el tiempo puede estar asociado a malestares y riesgos para la salud.
  • La cantidad ideal de sueño varía según la edad, el estado general y el nivel de actividad diaria.
  • Especialistas advierten que dormir de más no siempre equivale a un mejor descanso.

Dormir es una función clave para el bienestar general, pero no siempre sumar horas de descanso trae beneficios. Cuando el sueño se extiende más allá de lo aconsejado, el organismo puede empezar a manifestar señales que afectan el ánimo, la energía y el rendimiento cotidiano.

Imagen de archivo. 
Te puede interesar:

Alerta por el nuevo virus Nipah en India: no existe una vacuna y tiene un alto índice de mortalidad

Aunque suele asociarse el cansancio con la falta de sueño, los especialistas explican que dormir en exceso de manera frecuente también puede tener consecuencias. Factores genéticos, etapas de la vida o ciertas afecciones pueden influir en la necesidad de dormir más, pero cuando se vuelve habitual conviene prestar atención.

En ese sentido, médicos y organismos de salud coinciden en que el equilibrio es fundamental. Dormir bien no se mide solo en cantidad, sino también en regularidad y calidad, aspectos que impactan directamente en cómo responde el cuerpo durante el día.

MIGRAÑAS

Qué le pasa a tu cuerpo si dormís más de la cuenta

Los adultos suelen necesitar entre siete y nueve horas de descanso por noche, aunque este rango cambia según la edad y las circunstancias personales. Dormir ocasionalmente más tiempo no representa un problema, pero cuando el exceso se repite, puede influir en el estado de ánimo, la concentración y la salud física, según explicó la médica Alejandra Ramírez, especialista en salud pública.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran los cambios emocionales. Pasar demasiadas horas en la cama puede estar vinculado a estados depresivos o a una mayor irritabilidad. En algunos casos, el exceso de sueño puede ser causa y consecuencia de trastornos del ánimo, generando un círculo difícil de romper.

dormir jubilado

También se observan alteraciones en el rendimiento cognitivo. Si bien descansar es esencial para la memoria y el razonamiento, dormir más de lo necesario puede provocar sensación de lentitud mental, dificultad para resolver tareas y menor capacidad de atención a lo largo del día.

A nivel físico, dormir de más puede favorecer la aparición de dolores de cabeza, somnolencia persistente y una baja en la energía diaria. Además, distintos estudios señalan una relación entre el exceso de sueño y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumento de peso y alteraciones metabólicas, especialmente cuando se suma a un estilo de vida sedentario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenamiento de fuerza acelera el metabolismo y mejora la composición corporal.

Los 5 ejercicios fáciles que son grandes quemadores de calorías

Esta mujer construyó una dinámica diaria que, según su entorno, fue clave para mantenerse activa.

Una señora alcanzó los 101 años y reveló el hábito clave para la longevidad: cuál es

La inactividad prolongada impacta rápidamente en la fuerza y la resistencia.

Esto le pasa a tu cuerpo cuando dejás de hacer ejercicio: te sorprenderá

Esta rutina de ejercicios es perfecta para arrancar el día si tenés más de 50 años.

Son 5 ejercicios fáciles y perfectos para hacer a la mañana si tenés más de 50 años

El uso constante del teléfono móvil no solo atraviesa la vida diaria, sino también las horas de descanso.

Este experto en longevidad reveló la importancia de dejar el celular alejado del cerebro cuando dormimos

Tedros Adhanom Ghebreyesus cargó contra Donald Trump.

La OMS cruzó a Trump por la salida de EEUU del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

Rating Cero

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Ahora llegó a la gran N roja, una producción cinematográfica de Reino Unido de 2015, se trata de 007: Spectre, un film de acción, aventuras y thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin. 
play

De qué se trata 007: Spectre, la película del espía que desde que llegó a Netflix es tendencia

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

No se metan las mujeres que no juegan al fútbol, fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Horacio Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

últimas noticias

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Hace 18 minutos
Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Hace 26 minutos
play

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Hace 35 minutos
Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

Hace 49 minutos

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

Hace 55 minutos