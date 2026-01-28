Esto le pasa a tu cuerpo si dormís más de la cuenta: te sorprenderá El descanso excesivo no siempre es sinónimo de bienestar. Mantener un equilibrio adecuado puede marcar la diferencia en la calidad de vida. Por + Seguir en







Dormir bien no se mide solo en cantidad, sino también en regularidad y calidad. Freepik

Dormir más horas de las recomendadas puede generar efectos físicos y emocionales inesperados.

El exceso de descanso sostenido en el tiempo puede estar asociado a malestares y riesgos para la salud.

La cantidad ideal de sueño varía según la edad, el estado general y el nivel de actividad diaria.

Especialistas advierten que dormir de más no siempre equivale a un mejor descanso. Dormir es una función clave para el bienestar general, pero no siempre sumar horas de descanso trae beneficios. Cuando el sueño se extiende más allá de lo aconsejado, el organismo puede empezar a manifestar señales que afectan el ánimo, la energía y el rendimiento cotidiano.

Aunque suele asociarse el cansancio con la falta de sueño, los especialistas explican que dormir en exceso de manera frecuente también puede tener consecuencias. Factores genéticos, etapas de la vida o ciertas afecciones pueden influir en la necesidad de dormir más, pero cuando se vuelve habitual conviene prestar atención.

En ese sentido, médicos y organismos de salud coinciden en que el equilibrio es fundamental. Dormir bien no se mide solo en cantidad, sino también en regularidad y calidad, aspectos que impactan directamente en cómo responde el cuerpo durante el día.

MIGRAÑAS FREEPIK Qué le pasa a tu cuerpo si dormís más de la cuenta Los adultos suelen necesitar entre siete y nueve horas de descanso por noche, aunque este rango cambia según la edad y las circunstancias personales. Dormir ocasionalmente más tiempo no representa un problema, pero cuando el exceso se repite, puede influir en el estado de ánimo, la concentración y la salud física, según explicó la médica Alejandra Ramírez, especialista en salud pública.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran los cambios emocionales. Pasar demasiadas horas en la cama puede estar vinculado a estados depresivos o a una mayor irritabilidad. En algunos casos, el exceso de sueño puede ser causa y consecuencia de trastornos del ánimo, generando un círculo difícil de romper.

dormir jubilado Freepik También se observan alteraciones en el rendimiento cognitivo. Si bien descansar es esencial para la memoria y el razonamiento, dormir más de lo necesario puede provocar sensación de lentitud mental, dificultad para resolver tareas y menor capacidad de atención a lo largo del día. A nivel físico, dormir de más puede favorecer la aparición de dolores de cabeza, somnolencia persistente y una baja en la energía diaria. Además, distintos estudios señalan una relación entre el exceso de sueño y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumento de peso y alteraciones metabólicas, especialmente cuando se suma a un estilo de vida sedentario.