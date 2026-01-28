28 de enero de 2026 Inicio
Por qué los riñones son una parte clave para la longevidad según expertos

El cuidado renal influye en el envejecimiento del cuerpo entero. La prevención temprana aparece como una de las herramientas más efectivas para vivir más y mejor.

Muchas personas recién detecten un problema cuando el daño ya es avanzado.

  • Los riñones cumplen funciones clave que influyen directamente en la expectativa y calidad de vida a largo plazo.
  • Expertos advierten que la enfermedad renal crónica será una de las principales causas de mortalidad en las próximas décadas.
  • Este órgano produce Klotho, una proteína asociada a la protección celular y al retraso del envejecimiento.
  • La falta de prevención y diagnóstico temprano convierte a la salud renal en un riesgo silencioso para la longevidad.

El interés por prolongar la vida manteniendo una buena salud creció de forma sostenida en los últimos años, impulsado por avances científicos que buscan entender cómo envejece el cuerpo. En ese camino, distintos especialistas comenzaron a señalar a los riñones como un órgano central en este proceso.

Dormir bien no se mide solo en cantidad, sino también en regularidad y calidad.
Esto le pasa a tu cuerpo si dormís más de la cuenta: te sorprenderá

Más allá de su rol en la eliminación de desechos, los riñones intervienen en funciones esenciales como la regulación de la anemia, el equilibrio de minerales y el control de la presión arterial. Cuando su funcionamiento se altera, el impacto no se limita a un solo sistema, sino que afecta a todo el organismo.

Pese a eso, su deterioro suele pasar desapercibido durante años. La ausencia de síntomas tempranos y la escasa cultura preventiva hacen que muchas personas recién detecten un problema cuando el daño ya es avanzado, un escenario que preocupa cada vez más a la comunidad médica.

-Persona dolor riñones

Qué importancia tienen los riñones para la longevidad

Borja Quiroga, nefrólogo y miembro de la Sociedad Española de Nefrología, sostiene que los riñones son determinantes en el envejecimiento saludable. Según explicó, no existen programas amplios de detección precoz de la enfermedad renal crónica ni suficiente impulso a la investigación en comparación con otras áreas, a pesar de su fuerte impacto en la salud pública.

Datos del estudio Global Burden of Disease proyectan que esta patología se ubicará entre las principales causas de muerte en el futuro cercano. Para este especialista, este escenario se agrava porque las enfermedades renales no generan señales de alerta en sus primeras etapas y recién producen dolor cuando la función está severamente reducida.

Longevidad huerta

Uno de los puntos más relevantes es la producción de Klotho, una proteína con efecto protector frente al envejecimiento. Este compuesto, generado por los riñones, está vinculado a la preservación de vasos sanguíneos, cerebro y otros tejidos. Cuando el órgano falla, sus niveles disminuyen y el deterioro celular se acelera.

El especialista explicó que el descubrimiento de Klotho se dio hace unas tres décadas, a partir de estudios en animales que mostraron un envejecimiento acelerado cuando esta proteína estaba ausente. Desde entonces, múltiples investigaciones reforzaron su rol como reguladora del desgaste celular, la inflamación y la senescencia, con efectos que van mucho más allá del sistema renal.

