Alerta por el nuevo virus Nipah en India: no existe una vacuna y tiene un alto índice de mortalidad

Varios países asiáticos extremaron las medidas de precaución después de que se detectaran dos casos y, al menos, 190 personas estuvieran bajo observación. Según expertos, es un virus más mortal que el coronavirus.

El mundo está bajo alerta sobre los casos de virus Nipa detectados en la India. Varios países asiáticos extremaron las medidas de precaución para evitar la expansión del virus; el gobierno indio informó que 196 personas estaban en observación para poder determinar si padecen o no la enfermedad.

En las últimas horas, desde el Ministerio de Salud de India confirmaron que pudieron contener el brote del virus Nipah en la zona de Bengala Occidental, desde diciembre hasta enero.

Sobre los 196 contactos vinculados a los casos confirmados: "Todos los contactos rastreados han resultado asintomáticos y han dado negativo en la prueba de la enfermedad por el virus de Nipah" .

En esta línea confirmaron que "no se han detectado nuevos casos de enfermedad por el virus de Nipah". Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que el riesgo de expansión es bajo. Esta enfermedad es letal; no existe una vacuna ni tratamiento antiviral específico para tratarla.

"La infección por el virus Nipah provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %", informaron desde DW.

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

El virus es una transmisión zoonótica; puede transmitirse de animales a humanos, así como también de humano a humano, según explicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los síntomas son muy similares a la gripe, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga. En algunos casos también pueden aparecer problemas respiratorios, como por ejemplo dificultad para respirar o neumonía.

Murciélagos La mayoría de estas especies son inofensivas y cumplen un rol ecológico importante, pero su manipulación puede implicar riesgos sanitarios, ya que la rabia es una enfermedad que puede transmitirse por mordedura Pexels

El Ministerio de Salud de India reportó en 2021 un caso de virus en un niño de 12 años que presentó síntomas más graves como encefalitis y miocarditis en el distrito de Kozhikode, Kerala, a pesar de que fue hospitalizado, el pequeño falleció. En 2018 también hubo otro brote de Nipah en los distritos de Kozhikode y Malappuram de Kerala.