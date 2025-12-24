"Feliz Navidad en libertad": el mensaje de Javier Milei, con un repaso de su gestión y una advertencia

El Presidente compartió un video en su cuenta de X donde destacó la baja de inflación, el déficit cero y el triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre. "Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas", sentenció.

El presidente Javier Milei compartió este miércoles un mensaje en vísperas de la Nochebuena en el que realizó un repaso de su gestión, destacó la baja de inflación, el déficit cero y el triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre. " Feliz Navidad en libertad. VLLC" , publicó el mandatario en su cuenta de X.

Se tratará de la tercera festividad que vivirá desde su arribo a la Casa Rosada. En el arranque del video publicado este 24 de diciembre, destacó: “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero” . Luego, enumeró lo que considera los principales logros de su Gobierno.

“Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró el Presidente, para luego sumar: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Entre los principales puntos destacados por el equipo audiovisual presidencial estuvo la celebración de la reducción de las protestas sociales, y se remarcó la pelea contra el narcotráfico desde el Ministerio de Seguridad: “ Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado ”.

En otro pasaje, elogió la creación y puesta en marcha de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones del 26 de octubre y afirmó: “ Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP, y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros ”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de la Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear a Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Sobre el final del video, el jefe de Estado manifestó sus deseos para Navidad con su ya clásica frase: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Aunque, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa y advertencia legislativa: “Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.

El saludo navideño de otros funcionario del Gobierno

La flamante senadora por la Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un video en X donde deseó unas "¡Muy felices fiestas a todos!" y pidió que "estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro".

"Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser. Lo mejor está por venir", agregó la funcionaria en el posteo.

La legisladora, quien grabó el video en el Senado de la Nación junto a un árbol de Navidad, recordó que "la verdad nos han acompañado todo el año. Nos han dado una posibilidad de hacer cambios que nunca la Argentina tuvo. Estoy muy contenta, muy feliz".

"Me toca ahora una nueva responsabilidad en el Senado y la voy a cumplir con todo, porque son los cambios para ustedes, para que la Argentina sea grande otra vez", completó Bullrich.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, replicó en la misma red social el mensaje presidencial junto a la frase "Feliz Navidad" y el emoji de dos banderas argentinas y un corazón hecho con la mano.