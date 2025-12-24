24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Feliz Navidad en libertad": el mensaje de Javier Milei, con un repaso de su gestión y una advertencia

El Presidente compartió un video en su cuenta de X donde destacó la baja de inflación, el déficit cero y el triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre. "Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas", sentenció.

Por
Javier Milei publicó un mensaje de Navidad. 

Javier Milei publicó un mensaje de Navidad. 

El presidente Javier Milei compartió este miércoles un mensaje en vísperas de la Nochebuena en el que realizó un repaso de su gestión, destacó la baja de inflación, el déficit cero y el triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre. "Feliz Navidad en libertad. VLLC", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Luis Caputo, ministro de Economía, y Javier Milei, presidente de la Nación.
Te puede interesar:

La deuda externa escaló al 46,7% del PBI en el tercer trimestre de 2025

Se tratará de la tercera festividad que vivirá desde su arribo a la Casa Rosada. En el arranque del video publicado este 24 de diciembre, destacó: “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero”. Luego, enumeró lo que considera los principales logros de su Gobierno.

“Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró el Presidente, para luego sumar: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Entre los principales puntos destacados por el equipo audiovisual presidencial estuvo la celebración de la reducción de las protestas sociales, y se remarcó la pelea contra el narcotráfico desde el Ministerio de Seguridad: “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.

En otro pasaje, elogió la creación y puesta en marcha de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones del 26 de octubre y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP, y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2003814990533255638&partner=&hide_thread=false

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de la Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear a Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Sobre el final del video, el jefe de Estado manifestó sus deseos para Navidad con su ya clásica frase: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Aunque, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa y advertencia legislativa: “Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.

El saludo navideño de otros funcionario del Gobierno

La flamante senadora por la Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un video en X donde deseó unas "¡Muy felices fiestas a todos!" y pidió que "estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro".

"Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser. Lo mejor está por venir", agregó la funcionaria en el posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2003873872538476829&partner=&hide_thread=false

La legisladora, quien grabó el video en el Senado de la Nación junto a un árbol de Navidad, recordó que "la verdad nos han acompañado todo el año. Nos han dado una posibilidad de hacer cambios que nunca la Argentina tuvo. Estoy muy contenta, muy feliz".

"Me toca ahora una nueva responsabilidad en el Senado y la voy a cumplir con todo, porque son los cambios para ustedes, para que la Argentina sea grande otra vez", completó Bullrich.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, replicó en la misma red social el mensaje presidencial junto a la frase "Feliz Navidad" y el emoji de dos banderas argentinas y un corazón hecho con la mano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2003879817771733028&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Walter Block, autor de Defendiendo lo indefendible.
play

Prostitución, narcotráfico, chantaje y aborto: qué plantea el libro que Milei le regaló a su gabinete

La Conferencia Episcal Argentina le envió una carta a Javier Milei. 

La Iglesia y el Gobierno intercambiaron cartas por Navidad: "Llamado a la reflexión y la paz social"

play

Milei agasajó a sus ministros con un asado en la Quinta de Olivos

Discapacidad: advierten que el déficit cero se pagará con recortes en rehabilitación y medicamentos

Discapacidad: advierten que el "déficit cero" se pagará con recortes en rehabilitación y medicamentos

Javier Milei volverá a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

Javier Milei volverá a Davos: anticipan un discurso en defensa del liberalismo

Menem aseguró que Milei ya cumplió con todo lo que prometió.

Martín Menem: "Ya estamos trabajando en la reelección de Milei"

Rating Cero

Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 
play

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.
play

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.
play

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

Las conductoras de Telefe se disputaron a la mediática para incorporarla a sus programas.

Georgina Barbarossa, furiosa con Telefe porque Vero Lozano le "robó" a una panelista

Actuó en Friends y Seinfeld: a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

Actuó en "Friends" y "Seinfeld": a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

últimas noticias

play
Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

Hace 14 minutos
play
El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Hace 16 minutos
Los sitios imperdibles en la lista de lugares de Turismo en Capital Federal

Tuvo una construcción accidentada, tiene a un prócer argentino y es parada obligatoria cuando vas a Buenos Aires: qué edificio es

Hace 18 minutos
Nuevo incremento para la Verificación Técnica Vehicular.

La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

Hace 19 minutos
Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Hace 21 minutos