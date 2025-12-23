23 de diciembre de 2025 Inicio
La Iglesia y el Gobierno intercambiaron cartas por Navidad: "Llamado a la reflexión y la paz social"

El jefe de Estado respondió la misiva enviada por la Conferencia Episcopal Argentina donde abogó por mayores cuidados a quienes atraviesan mayores fragilidades: "Los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

La Conferencia Episcal Argentina le envió una carta a Javier Milei. 

La Conferencia Episcal Argentina le envió una carta a Javier Milei. 

La Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno intercambiaron una serie de cartas institucionales por el motivo de la fiesta de Navidad donde hubo "un llamado a la reflexión y la paz social" y abogó por mayores cuidados a quienes atraviesan mayores fragilidades, como los jubilados y los pobres.

Walter Block, autor de Defendiendo lo indefendible.
Prostitución, narcotráfico, chantaje y aborto: qué plantea el libro que Milei le regaló a su gabinete

La misiva lleva la firma del presidente Javier Milei y fue en respuesta al tradicional saludo enviado todos los años por la institución católica días atrás.

"Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", señaló el jefe de Estado en un primer momento.

En el mismo sentido, apreció "la predisposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho".

carta_milei_a_a_la_conferencia_episcopal_argentina._231225 (1)

"Aprovecho esta oportunidad para expresar a usted y a todos los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina mis mejores deseos de una feliz Navidad y un prospero Año Nuevo, reiterando las seguridades de mi más alta consideración y estima", completó Milei.

La carta de la Conferencia Episcopal Argentina

Señor Presidente de la Nación, Javier Milei:

Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo.

La celebración del nacimiento del Señor nos invita a volver la mirada a ese acontecimiento sencillo y transformador de Belén, donde Dios se hizo cercano para iluminar nuestros caminos como comunidad. Su mensaje, siempre actual, nos anima a trabajar por una verdadera cultura del encuentro.

En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar.

Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo.

Pedimos a Dios que lo fortalezca con sabiduría en las tareas que le competen, y confiamos en que, bajo la protección de la Virgen de Luján, podamos avanzar hacia una Argentina donde crezcan la esperanza, la justicia y la fraternidad.

Lo saludamos con estima y nuestros mejores deseos para esta Navidad.

Firmas:

Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba; Vicepresidente 1° Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy; Vicepresidente 2° Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro; Secretario General

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina

