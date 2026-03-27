27 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno designó a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción tras la renuncia de Alejandro Melik

La administración de Javier Milei asignó a Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular del organismo, en medio de la polémica por el patrimonio del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

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El Gobierno designó a la nueva titular de la oficina Anticorrupción tras la denuncia de Alejandro Melik

El Gobierno designó a la nueva titular de la oficina Anticorrupción tras la denuncia de Alejandro Melik

El Gobierno designó a la nueva titular de la Oficina Anticorrupción tras la renuncia de Alejandro Melik. Mediante el Decreto 194/2026 el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques confirmó a Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular del organismo.

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En las páginas publicadas agradecieron los servicios prestados en el desempeño del cargo como titular de la Oficina Anticorrupción a Alejandro Melik. A su vez, confirmaron a la doctora Gabriela Carmen Zangaro como su reemplazo.

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La Oficina Anticorrupción cumple con dos funciones en particular: deber analizar las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo como así también investigar su accionar para llevar adelante denuncias por una posible corrupción.

Melik es cercano al exministro Mariano Cúneo Libarona. Su nombre es recordado por haber sido el defensor de Guillermo Cóppola en la causa del jarrón, de los años 90', por "droga plantada" a Diego Maradona.

A su vez, Zangaro es abogada especialista en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Salvador. Desde el 2003, se trabaja como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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