27 de marzo de 2026 Inicio
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Seguí en vivo el discurso de Javier Milei en la inauguración de un Centro de Formación de Capital Humano

El Presidente encabeza el evento en el predio Bogado Garrigós, donde además de la ministra Sandra Pettovello, está presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salpicado por los escándalos por los vuelos a Punta del Este y Nueva York con su esposa.

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Nuevo respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni. 

El presidente Javier Milei comparte un acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su visita a un Centro de Formación Profesional inaugurado por el Ministerio de Capital Humano en La Paternal. El acto se produce en medio de la polémica por los viajes que realizó el funcionario junto a su esposa en Estados Unidos y los vuelos privados a Punta del Este, pagados presuntamente por el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandío.

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Tras fotos con diversos ministros y una conferencia de prensa donde se cruzó con la prensa y aseguró que el jefe de Estado "tiene mi renuncia a disposición", Adorni se muestra nuevamente en público junto a la cúpula política de La Libertad Avanza.

Durante la semana, el ministro ya había acumulado el respaldo directo y en redes de la propia Pettovello, Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien compartió una foto en redes sociales.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

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