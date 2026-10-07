7 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno designó al nuevo superintendente de Servicios de Salud

El funcionario saliente, Claudio Stivelman, renunció tras "haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema" de obras sociales y prepagas. En su lugar asumirá Horacio Guevara, quien se venía desempeñando como gerente general del organismo.

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Horacio Guevara es el nuevo superintendente de Servicios de Salud.

Horacio Guevara es el nuevo superintendente de Servicios de Salud.

Ministerio de Salud

El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y designó a su reemplazante, Horacio Guevara, quien se venía desempeñando como gerente general del organismo.

Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. 
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La medida se implementó a través del Decreto 1152/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La renuncia de Claudio Stivelman a la Superintendencia de Servicios de Salud

Mediante un comunicado, el Gobierno informó que el funcionario presentó su renuncia "luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud". Y le agradecieron por el trabajo realizado.

En los 15 meses de gestión de Stivelman al frente del organismo, el Gobierno aseguró que se lograron fortalecer las capacidades de fiscalización, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos.

Guevara, actual gerente general, se hará cargo de la conducción de la Superintendente de Servicios de Salud. Durante su gestión tendrá la tarea de "impulsar la libertad de elección de los beneficiarios" y de "promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud".

Noticia en desarrollo.-

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