7 de octubre de 2026 Inicio
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Renunció la numero 2 de la Secretaría de Trabajo: quién la reemplaza en un puesto clave

Claudia Testa presentó su dimisión "indeclinable" al cargo que ocupaba desde fines de 2024, proveniente del área laboral del gobierno porteño.

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Claudia Testa renunció como subsecretaria de Trabajo.

Claudia Testa renunció como subsecretaria de Trabajo.

El Gobierno aceptó la renuncia de Claudia Testa como subsecretaria de Relaciones del Trabajo y designó en su lugar a Mariano Sartoris, como parte de un proceso de reestructuración del Ministerio de Capital Humano.

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La medida se implementó a través del Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La funcionaria comunicó la decisión mediante una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que presentó su "renuncia indeclinable por motivos personales", con efecto a partir del lunes 5 de octubre. El área depende de la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

En el documento, Testa agradeció el respaldo recibido durante su gestión y la colaboración de sus compañeros. “Le agradezco la confianza y el apoyo brindados para llevar adelante mi gestión como así también la colaboración recibida del equipo de trabajo que me acompañó durante la misma”, expresó.

La presentación no incluyó mayores precisiones sobre los motivos de su decisión. También dejó asentado que su designación al frente de la Subsecretaría se había formalizado mediante el Decreto 31/2025, del 15 de enero de 2025.

Quién es Mariano Sartoris, el reemplazante de Claudia Testa como subsecretario de Trabajo

Mariano Mauro Sartoris es abogado y ya integra la estructura del Ministerio de Capital Humano. En mayo fue designado como subsecretario legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, un área que brinda soporte jurídico a la cartera de Pettovello.

Su nombramiento se oficializó mediante el Decreto 412/2026, publicado el 2 de junio, con efecto desde el 21 de mayo de 2026. Entre las funciones de esa dependencia se encuentran el análisis normativo, la elaboración de proyectos y el control de legalidad de los actos administrativos del ministerio.

Con la llegada de Sartoris, la Subsecretaría tendrá su sexto titular desde diciembre de 2023. Antes de Testa había ocupado el cargo Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue desplazado en octubre de 2024.

También pasaron por esa función Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, vinculados al exministro de Trabajo Jorge Triaca.

Noticia en desarrollo.-

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