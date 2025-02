El Gobierno descartó salidas por el escándalo cripto: "No hay a quién aplicar la guillotina"

El portavoz explicó que la recientemente creada Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que depende del Poder Ejecutivo, se encargará de "recolectar la información y presentarla ante la Justicia", pero "no va a investigar". "En tal caso, investigan los funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Justicia. No hay ninguna intervención de la UTI", aclaró.

También afirmó que Javier Milei no tiene pensado echar a ningún funcionario porque "no hay nadie a quien aplicarle la guillotina". "Nosotros entendemos que no hubo ninguna actitud que vaya en contra de la Ley de Ética Pública, no solo del Presidente sino de ningún otro funcionario", sostuvo.

"El equipo de asesores es una decisión del Presidente, porque son colaboradores directos, y entiendo que no tiene ninguna intención de hacer ningún cambio", agregó, descartando cualquier tipo de conflicto con Santiago Caputo luego de la polémica por la entrevista grabada.

"Lo mismo cuando me preguntan por alguna posible renuncia o cambio de gabinete. Eso es una decisión del Presidente, que todos los días evalúa cómo funciona su equipo de trabajo. No hay ningún vínculo roto, no hay ninguna interna", expresó Adorni.

"Nosotros pretendemos que la Justicia investigue lo que tenga que investigar y que la OA haga lo suyo, nos parece que es razonable", añadió. Consultado acerca de si el Gobierno presentará pruebas, señaló que "toda la información que podamos recopilar y sea requerida va a estar a disposición, por supuesto".

El vocero también negó que personas cercanas a Milei hayan pedido coimas a empresarios para coordinar reuniones. "No lo sabemos ni nos consta, pero es insultante que planteen que hay funcionarios que piden coimas para ver al Presidente. Somos gente honesta y honorable", aseguró.