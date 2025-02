El escándalo después del escándalo: por qué se interrumpió y se editó la entrevista a Javier Milei

"La jueza que va a investigar es (María) Servini. ¿El Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, irá el abogado del Estado?", le preguntó el periodista. "Los temas jurídicos no son lo mío, sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona", respondió Milei.

"¿Él va a seguir toda la estrategia judicial?", quiso saber Viale. "Bueno, es el ministro de Justicia, es el que entiende de este tema", insistió el mandatario. El periodista le señaló que se trata de un hecho en el que participó "como ciudadano, además de como presidente".

En ese momento fue interrumpido por el asesor Santiago Caputo, quien le pidió "arrancar con la pregunta de vuelta". "Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial", accedió el entrevistador. En la segunda respuesta, que es la que salió al aire, Milei no menciona a Cúneo Libarona y asegura que se trata de "un tema de privados que resuelve el sector privado".

"Si Milei quiere ser asesorado por Cúneo Libarona, Cúneo Libarona tiene que renunciar a su cargo de ministro de Justicia", aseguró a C5N el abogado constitucionalista Félix Lonigro. Agregó que "ni siquiera lo puede defender el nuevo Procurador del Tesoro de la Nación", Santiago Castro Videla.

"El jefe de abogados del Estado únicamente defiende los intereses del Estado como tal, y no del presidente cuando se le imputa el delito. Milei tiene que contratar un abogado. Si es Cúneo Libarona, tiene que renunciar a su cargo", insistió el profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En su tradicional conferencia de prensa de este martes, el portavoz Manuel Adorni aclaró que Cúneo Libarona no representará al Presidente, ya que "es el ministro de Justicia y está abocado a sus funciones específicas". Consultado sobre quién será su abogado, respondió que "todavía no se sabe".

Manuel Adorni intentó justificar al Presidente y aseguró que "no daña su palabra"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este martes al escándalo desatado por la entrevista y aseguró que lo ocurrido "no daña su palabra". "Esto no daña el plan. El Gobierno sigue para adelante. Los que quieran sacar una ventaja, descontamos que no lo van a poder hacer", sostuvo en A24.

También explicó por qué la charla se interrumpió con el ingreso del asesor presidencial Santiago Caputo. "Yo estuve presente en la nota. El Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter, empiezan a hablar de la estrategia judicial y él empieza a hablar de Cúneo Libarona", señaló.

El portavoz argumentó que "Milei no está en lo fino jurídico" y consideró que el accionar del asesor estuvo "equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente". "No había nada malo. Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podría prestar a la confusión de alguna parte de la audiencia y cortó la nota", sostuvo.

"Terminó la nota y Milei le dijo Santiago: 'Esto es innecesario'. Fue lo que le transmitimos después a Santiago, él no está habitualmente en las entrevistas y no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada", agregó.

"Después está el juego de las redes, del daño que quieren hacer del otro lado. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una sola pregunta, no sugiere un solo tema; simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde. En busca de la excelencia, se cometió un error técnico y nada más. Yo no hubiese cortado la entrevista", concluyó.