26 de marzo de 2026 Inicio
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La Luna en Cáncer activa emociones profundas: los 3 signos más impactados hoy

Puede sentirse como una marea emocional: lo que estaba guardado emerge con más fuerza, pero también con la posibilidad de comprenderlo desde otro lugar.

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La Luna en Cáncer activa emociones profundas para tres signos astrales.

La Luna en Cáncer activa emociones profundas para tres signos astrales.

  • La Luna transita por Cáncer, su signo regente, potenciando su energía natural para tres signos.
  • Este tránsito intensifica las emociones, la intuición y la conexión con lo interno.
  • La presencia de Júpiter en Cáncer amplifica todo lo que se siente.
  • Se genera una energía emocional más profunda, vinculada al hogar, los recuerdos y los vínculos.

La Luna en Cáncer activa emociones profundas: el cielo trae una energía especial con el astro transitando por su regente, lo que potencia al máximo su influencia. A esto se suma la presencia de Júpiter, amplificando lo que se siente. Los 3 signos más impactados hoy. No es un tránsito más: cuando el astro nocturno está en su “casa”, los sentimientos se vuelven más intensos, la intuición se agudiza y lo interno pide ser escuchado.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
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El signo del cangrejo está ligado a las emociones, la memoria, el hogar y los vínculos familiares o fraternales. Con el satélite lunar en esta ubicación, aparece la necesidad de refugio, contención y conexión emocional. La energía invita a bajar el ritmo, escuchar lo que pasa por dentro y prestar atención a lo que el cuerpo y las emociones están diciendo. Además, la presencia de Júpiter en Cáncer expande todo lo que toca. En este caso, amplifica los recuerdos y también las oportunidades de sanar.

familia

Los 3 signos más impactados por la Luna en Cáncer

Cáncer

Es el protagonista del día. Todo se intensifica: emociones, intuición y necesidad de conexión. Puede ser un momento clave para tomar decisiones desde lo que realmente siente.

Escorpio

Este tránsito activa su mundo interno. Hay revelaciones emocionales y una fuerte conexión con lo inconsciente. Ideal para transformar algo que venía estancado.

Piscis

La sensibilidad se eleva al máximo. Puede haber inspiración, pero también necesidad de poner límites para no absorber de más.

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