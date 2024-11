El Gobierno cruzó a los gremialistas aeronáuticos: "La sociedad no quiere más este tipo de dirigentes"

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero , cargó contra el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano , quien afirmó que "los pasajeros no fueron rehenes" durante el paro sorpresivo que los trabajadores de la empresa Intercargo llevaron a cabo el miércoles en Aeroparque.

En diálogo con Radio Mitre, Cordero advirtió por la visión de la población sobre sindicalistas aeronáuticos. "La sociedad no quiere más este tipo de dirigentes. Esa no es una dirigencia sindical como la dirigencia sindical que está pidiendo y queriendo la sociedad. Las personas ya directamente no resisten más, ni siquiera ni este tipo de dirigentes, ni el acoso que sucedía en la Argentina, ni el acoso de ninguna característica o forma", expresó.