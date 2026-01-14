15 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno conmemoró los 60 años del hito diplomático que inició el diálogo por Malvinas

El Comunicado Zavala Ortiz–Stewart, firmado el 14 de enero de 1966, significó la primera vez que el Reino Unido se comprometió formalmente a negociar con la Argentina la disputa de soberanía sobre las Islas.

El gobierno de Javier Milei reiteró su plena disposición al diálogo.

El gobierno de Javier Milei reiteró su "plena disposición" al diálogo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró este miércoles el 60° aniversario del Comunicado Conjunto Zavala Ortiz–Stewart, firmado el 14 de enero de 1966. Este documento representó un hito histórico, ya que fue la primera vez que el Reino Unido se comprometió formalmente a negociar con la Argentina la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos.

Suscripto en Buenos Aires por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y su par británico, Michael Stewart, el acuerdo estableció que ambas naciones debían avanzar “sin demora” por la vía diplomática. El objetivo central era alcanzar una solución pacífica a la controversia y garantizar que el conflicto no perjudicara de manera permanente las relaciones bilaterales entre ambos países.

Para la diplomacia argentina, este entendimiento constituye un precedente fundamental al implicar la aceptación explícita de Londres sobre la existencia de una disputa de soberanía. A partir de la firma de este documento, se dio inicio a un proceso de diálogo bilateral que se mantuvo vigente durante 16 años, fundamentado en la necesidad de poner fin a la situación colonial.

A seis décadas de aquel pronunciamiento, la Argentina volvió a exhortar al Reino Unido a retomar el camino de la negociación, de acuerdo con las resoluciones vigentes de las Naciones Unidas. El país reiteró su disposición para reanudar un diálogo constructivo y sincero, enmarcado en el derecho internacional, para resolver lo que calificó como una situación colonial “especial y particular”.

