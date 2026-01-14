Axel Kicillof habló sobre la situación de la industria y el turismo: "Tenemos una crisis tan grande como la pandemia"

El gobernador bonaerense advirtió que algunos sectores de la economía están en "niveles de actividad peores de los que tuvimos en aquellos veranos" de 2021 y 2022, y lamentó que el gobierno de Javier Milei "festeje mientras sufre la industria, el turismo, el comercio y la construcción".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , advirtió este miércoles que algunos sectores de la economía están en "niveles de actividad peores de los que tuvimos en aquellos veranos de pandemia" , y lamentó que el gobierno de Javier Milei "festeje mientras sufre la industria, el turismo, el comercio y la construcción" .

Desde Villa Gesell , el mandatario bonaerense encabezó la primera conferencia de Verano junto a la vicegobernadora Verónica Magario ; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa ; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez ; y el intendente local, Gustavo Barrera .

"Hoy estamos viendo niveles de actividad y de ingresos en algunos sectores peores de los que tuvimos en aquellos veranos de pandemia. Es increíble. Estamos teniendo una situación de crisis económica, productiva y social equiparable a una tragedia tan grave y excepcional como aquella ", remarcó Kicillof.

"Tenemos que ver el patético espectáculo de un gobierno nacional que festeja mientras sufre la industria, el turismo, el comercio, la construcción... Vaya a saber qué festeja, porque tienen un programa económico que beneficia al 15%, como mucho, de los argentinos", agregó.

Horas antes de visitar Villa Gesell, Kicillof estuvo en el partido de La Costa y participó de la primera reunión con representantes del turismo, la industria y diferentes sectores productivos de la región, en el Espacio Cultural Mar de Ajó.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”.

“Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo”, subrayó.

“Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, afirmó el gobernador.