Juan Schiaretti ya está recuperado de su operación del corazón y asumirá como diputado

El exgobernador de Córdoba fue dado de alta este miércoles y retomará su actividad. "En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido", confirmó en redes.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este miércoles que recibió el alta médica definitiva tras su operación del corazón realizada a fines de noviembre. Con esta habilitación, el referente del peronismo cordobés se encuentra en condiciones de retomar su agenda pública y su actividad política de cara al inicio del año legislativo.

Hermandad Musulmana surgió hace 98 años en Egipto.
El excandidato presidencial por Provincias Unidas asumirá formalmente su banca en la Cámara de Diputados en febrero, coincidiendo con el nuevo período de sesiones extraordinarias. Schiaretti no pudo estar presente en la ceremonia de jura del pasado 3 de diciembre debido a que se encontraba en pleno proceso de recuperación postoperatoria.

La intervención quirúrgica tuvo lugar el pasado 28 de noviembre en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron desde su entorno, "el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue sometido este viernes 28 a una intervención cardíaca para la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo", procedimiento que resultó exitoso.

La técnica aplicada fue el reemplazo valvular por cateterismo, una alternativa programada y menos invasiva que la cirugía convencional a corazón abierto. Esta opción médica suele indicarse para optimizar los tiempos de recuperación y reducir los riesgos asociados a procedimientos cardiológicos de alta complejidad.

Tras la operación, el dirigente permaneció internado en la unidad de cuidados coronarios para un monitoreo estricto de su evolución. Previamente, Schiaretti había utilizado sus redes sociales para comunicar la noticia a la ciudadanía, buscando llevar tranquilidad sobre su estado de salud y agradecer el trabajo del equipo médico interviniente.

El desembarco de Schiaretti en el Congreso nacional se produce tras obtener el segundo lugar en las elecciones generales de octubre en su provincia. Su llegada a la Cámara baja genera expectativas políticas, dado su rol como líder de un bloque federal que buscará tener protagonismo en las discusiones legislativas del presente año.

