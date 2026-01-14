El Gobierno declaró a la organización Hermandad Musulmana como grupo terrorista

Basado en los compromisos internacionales para combatir el terrorismo y su financiamiento, desde Casa Rosada declararon a los capítulos de la organización en Líbano, Egipto y Jordania como entidades vinculadas a actividades ilícitas.

El Gobierno anunció que el grupo político islamista Hermandad Musulmana de Egipto, Líbano y Jordania fue declarado como organización terrorista extranjera , al igual que lo hizo Estados Unidos hace pocas horas. La decisión se fundamentó en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina".

En un comunicado de Oficina del Presidente, desde Casa Rosada informaron que la organización panislámica, fundada en Egipto en 1928 y extendida a otros países del mundo árabe, quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente".

"Con esta medida, se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la 'Hermandad Musulmana' y sus aliados no puedan actuar con libertad . Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros ", continuó el comunicado.

Finalmente, concluyó: "El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles. Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla".

Qué es Hermandad Musulmana, la organización declarada como terrorista por el Gobierno

Hermandad Musulmana es una organización panislámica con casi un siglo de historia, fundada en Egipto en 1928. Desde su creación, el movimiento se extendió por diversos países del mundo árabe y se consolidó como un influyente grupo político y social que busca la aplicación de la ley islámica en la vida pública y política.

El martes, el gobierno de Estados Unidos designó al grupo en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas extranjeras, un pedido de larga data de sus aliados árabes y los conservadores estadounidenses.

"Estas designaciones reflejan las acciones iniciales de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización de las filiales de la Hermandad Musulmana dondequiera que ocurran", expresó el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

El gobierno de Javier Milei hizo lo propio este miércoles, reforzando una vez más su alineamiento incondicional al país norteamericano. La decisión se fundamentó en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina".

El grupo ya había sido designado como terrorista en algunos países como Egipto y Arabia Saudita. Jordania también lo nombró como tal en abril pasado, y acusó al grupo de fabricar y almacenar armas y tener planes para desestabilizar el reino.