6 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno confía en que la oposición no tendrá los votos para derogar el DNU 70/23: "No va a caer"

"Dudamos mucho que puedan conseguir la mayoría para echarlo atrás”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier. Defendió la Ley de Tierras y destacó que el decreto "le ha dado enormes beneficios a muchísimas personas".

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Ravier habló en conferencia de prensa. 

Ravier habló en conferencia de prensa. 

Presidencia

El Gobierno se mostró confiado este martes en que la oposición no logrará reunir los votos en el Congreso para derogar el decreto 70/2023, en la sesión convocada para el jueves 15 de octubre donde además buscará tratar el establecimiento de un régimen de endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad.

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"Dudamos mucho que puedan conseguir la mayoría para echarlo atrás”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier en una conferencia de prensa donde defendió la Ley de Tierras y destacó que el decreto "le ha dado enormes beneficios a muchísimas personas".

El portavoz, se mostró optimista respecto al decreto, explicó que "no va pasar" su caída y apuntó contra los bloques opositores quienes, según analizó, van "con la idea de romper todos los logros que se han conseguido, de volver al 2023 y lo va tratar de hacer con este tipo de planteos". "Dudamos mucho que puedan conseguir la mayoría para echar atrás el decreto", remarcó.

Pol&eacute;mica por la Ley de Tierras.&nbsp;

Polémica por la Ley de Tierras.

El pedido opositor se produce después de que la Corte Suprema revocara, el 29 de septiembre, un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.

Respecto a la Ley de Tierras, el vocero realizó una férrea defensa del proyecto al señalar: “De ninguna manera un extranjero que compre una tierra en Argentina le hace perder soberanía al país. Un extranjero que compra una tierra para producir limones en Tucumán, para producir lo que se les ocurra en cualquier provincia de ninguna manera le implica al país perder soberanía".

"Son tierras en las que los extranjeros pueden trabajar, producir, contratar personas, exportar, generar divisas, puestos de trabajo, pero de ninguna manera se arriesga la soberanía de los argentinos sobre esas tierras. Lo que apunta el Gobierno es a recibir más inversión de extranjeros en tierras argentinas. Esto no significa venderle la tierra a un país extranjero”, agregó Ravier, previo a aclarar: “Si hubiera alguien comprando una reserva histórica o un Parque Nacional, no lo puede hacer. Esto no está en riesgo”.

Ravier destacó la influencia de Javier Milei en las últimas elecciones en la región

En el inicio de la conferencia de prensa, el portavoz felicitó a Flavio Bolsonaro por los resultados obtenidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y señaló que “estamos deseosos de trabajar codo a codo para que las ideas de la libertad se extiendan en todo el continente”.

A la vez, señaló que el Javier Milei “está liderando este cambio con el ejemplo” y se refirió a los resultados electorales registrados en distintos países de la región. “Con todos estos países se va a generar una sinergia que va a contribuir al crecimiento de todas las naciones de la región”, subrayó.

Noticia en desarrollo.-

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