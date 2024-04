El Gobierno busca despegarse de los polémicos dichos de Benegas Lynch sobre la educación obligatoria

"Lo que dice el diputado corre por su cuenta, su opinión no tiene por qué coincidir con la postura del Ejecutivo", planteó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y remarcó que "para nosotros el conocimiento es fundamental".

En las últimas horas, el legislador libertario brindó una polémica opinión al asegurar que no cree en su obligatoriedad y al denostar la supuesta injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias. “No creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”, lanzó y agregó: “Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”.