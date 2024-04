El Gobierno aseguró que la discusión sobre el presupuesto de las universidades está terminada

El vocero presidencial Manuel Adorni agregó que la movilización que se tendrá lugar en todo el país "no pone en duda la legitimidad del Presidente" y que el tema presupuestario no solo está saldado, sino que también "ya está resuelto y transferido. No hay más para analizar".

Los dichos del vocero van de la mano de lo publicado por el Ministerio de Capital Humano, quien desde la tarde del lunes anunció que abonó más de $10 mil millones y que concluyó "con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior".

Manuel Adorni, conferencia de prensa 19-02-24 Adorni pidió "no hablar más" del tema de las universidades. Télam

A la misma vez, Adorni se despegó de la propuesta de campaña que tenía que ver con el arancelamiento de las universidades públicas y comentó: "Las universidades revisten carácter de autárquicas, por lo que no tenemos injerencias. Somos respetuosos de su status. En estos días algunos medios dijeron que queríamos cerrar universidades, pero lejos estamos de querer realizar tamaña salvajada".

Durante la conferencia de prensa, el portavoz dejó en claro que "la educación es uno de los pilares de nuestra ideología". Por eso apuntó que "la única forma de salir adelante es con educación y esa educación está basada en parte de las universidades. Nos duele mucho que hayan dicho algo así".

Sin embargo, no le cerró la puerta al debate a ciertas cuestiones. "El costo de que una extranjero venga a estudiar acá lo pagamos nosotros. Son temas que hay que atender y debatir. No debe no darse, pero no tenemos decisión sobre eso", cerró.

Estudiantes de la UBA realizaron una vigilia en Ciudad Universitaria en la previa de la marcha

Estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una vigilia y pasaron la noche en la sede de Ciudad Universitaria antes de participar de la Marcha Federal convocada para este miércoles en defensa de la educación pública y contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales llevaron adelante una olla popular y un "semaforazo" frente al edificio de Santiago del Estero 1029, mientras que estudiantes y docentes de Filosofía y Letras hicieron una asamblea sobre la calle Puán 480.

"Poner el cuerpo es la única forma de frenar a un gobierno cuya violencia busca apagar todos los focos educativos, culturales y científicos que buscan la construcción de un pensamiento crítico", aseguraron desde el grupo autoconvocado FADU en Lucha.

Tras pasar la noche en las distintas sedes, alumnos, docentes y no docentes se movilizarán desde las 13 para sumarse a la Marcha Federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, cuya convocatoria principal es a las 15.30.

La columna de Ciudad Universitaria partirá a las 13, acompañada por trabajadores de GPS-Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de llegar a las 15 al Cine Gaumont y desde allí marchar hacia Plaza de Mayo, donde esperan confluir con el resto de las organizaciones alrededor de las 18.