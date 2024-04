Axel Kicillof, contundente sobre la Marcha Federal Universitaria: "Va a ser determinante"

El gobernador de Provincia de Buenos Aires explicó que la movilización convocada para este martes en defensa de la universidad pública "va a dar lugar a la confluencia de sectores que tal vez no estaban coordinando del todo en la oposición".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aseguró que la Marcha Federal Universitaria convocada en defensa de la universidad pública en todo el país “va a ser determinante” ya que “va a dar lugar a la confluencia de sectores que tal vez no estaban coordinando del todo en la oposición”.

“Hoy va a ser una marcha muy determinante, va a dar lugar a la confluencia de muchos sectores que tal vez no estaban coordinando del todo en la oposición . Se van sumando problemas y dificultades que son producto de la política económica de Milei, que no tiene nada que ver con lo que había dicho en campaña”, expresó este martes el mandatario bonaerense.

Para luego considerar que el Gobierno “en lo ideológico, en lo político y en su modelo de país, está contra la universidad pública y va contra lo que distingue a Argentina dentro de América Latina".

Marcha universitaria La Marcha Federal Universitaria fue convocada desde las 15:30 en todo el país.

"Es muy fuerte lo que ha generado Milei. Ayer veía que tuitear un meme de la UBA, de la Ciudad Universitaria, en llamas. Esto no es gratuito, va a tener una reacción muy fuerte de amplios sectores de la universidad que no están de acuerdo en quemar la Universidad Pública. No puede ser que quede en la impunidad como tantas cosas que hace, dice y reproduce mensajes de odio y de violencia”, afirmó en una entrevista con El Destape.

En el mismo sentido remarcó: “Se está marchando por la universidad, por un Estado que no puede ausentarse de sus roles que en lo cultural e históricamente se ha establecido en Argentina y también contra la mentira de un Gobierno que ahora pretende esconder lo que hace”.