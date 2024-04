El Gobierno anunció que depositó los fondos para las universidades y auditarán los gastos.

En tal sentido, indicó que se incluyó "un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.995, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior".

También detalló que "se ejecutó en la presente jornada la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, además del refuerzo especial y extraordinario para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios de la UBA, lo que implica un desembolso de $11.812.261.781".

Luego, la cartera detalló el monto que recibieron las universidades de gestión estatal. "De esta manera, las universidades públicas recibieron este lunes 22 de abril, $21.888 millones del Estado nacional para su funcionamiento", señaló.

En tanto, afirmó se realizarán auditorías para controlar los gastos. "Este Gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada. La Subsecretaría de Políticas Universitarias continuará trabajando en auditar y fiscalizar todo gasto que se apruebe", expresó.

El Gobierno volvió a cuestionar la marcha universitaria: "Está incentivada por la política"

El Gobierno volvió a cuestionar la marcha y paro nacional de docentes, no docentes, autoridades, investigadores y estudiantes universitarios convocada para el martes 23 de abril. "Está incentivada por la política", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, y sostuvo que "el reclamo de los alumnos es genuino, lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a este tipo de cuestiones".

La movilización fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun; la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a más de dos millones de estudiantes en el país; y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales, entre otras instituciones.

El reclamo es en contra del desfinanciamiento que lleva adelante el Gobierno a cargo de Javier Milei, que mantiene el presupuesto de 2023 en medio de una inflación interanual de más de 200%.

"El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios", expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa. Sin embargo, desde las universidades negaron que existiera esa asignación de fondos.

"Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones", sostuvo, y agregó: "Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá".