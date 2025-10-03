Inesperada eliminación en La Voz Argentina 2025: quién se fue El team Soledad tuvo su presentación y batalló entre sí para que el jurado decida quien avance en el certamen y el resultado de las votaciones sorprendió a más de uno.







La Voz Argentina llega a su fin. Redes Sociales

El cuarto round de La Voz Argentina dejó una fuerte polémica respecto a la eliminación de una participante llamada Valentina Otero, quien pertenece al team Soledad y había sido señalada como una de las finalistas. Las redes sociales reaccionaron a la decisión y consideraron que fue “injusto”.

El jurado decidió que Milagros Gerez Amud, Violeta Lemo y Luis González pasen a la siguiente ronda, pero como hubo un empate entre dos participantes fue la propia coach quien debió elegir con quién quedarse si con Agustín Carletti y Mauricio Tarantola o Valentina Otero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aarontsuarez/status/1973925147640750094&partner=&hide_thread=false ahora entiendo xq la sole le daba canciones básicas a valentina otero… si le daba una buena LA ROMPÍA TODA#LaVozArgentina



pic.twitter.com/bYoKC2TZq0 — aaron (@aarontsuarez) October 3, 2025

La participante Otero fue una de las más destacadas por sus actuaciones, pero también por haberse ido del team Miranda para pasar al team Lali y terminar con Soledad. “Me voy a quedar con el dúo. Perdón, Valen", indicó la jurado.

Antes de irse, le dejó palabras de aliento: “La Voz Argentina es sólo el comienzo”. Lo cierto es que había sido catalogada como una de las finalistas, según indicaron desde las redes sociales. Según la primera información, los finalistas serían: Alan con Lali, Pablo con Miranda!, Nicolás con Luck Ra y Valentina con Soledad. Pero no parece ser cierto.