El principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se sometió a un informe pericial realizado por médicos peruanos para conocer su perfil.

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como Pequeño J , acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, se sometió a un estudio para conocer su perfil psicológico el cual se concluyó que el joven presenta rasgos de " manipulador ", " narcisista " y " agresivo ".

El análisis fue realizado por médicos peruanos y marca que Pequeño J presenta una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales, que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia.

Se subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo” .

- Rasgos antisociales y psicopáticos: el estudio subrayó que la personalidad del joven es propensa a este tipo de patrones.

- Rasgos narcisistas: se detectó una tendencia a la grandiosidad y la falta de empatía.

- Agresividad y manipulación: existe un perfil de agresividad, el cual se forjó en un entorno donde la violencia era vista como una forma legítima de resolver conflictos y consolidar liderazgo.