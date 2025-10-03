3 de octubre de 2025 Inicio
"Manipulador", "narcisista" y "agresivo": el detalle de los rasgos psicológicos de Pequeño J

El principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se sometió a un informe pericial realizado por médicos peruanos para conocer su perfil.

Pequeño J, arrestado en Perú.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, se sometió a un estudio para conocer su perfil psicológico el cual se concluyó que el joven presenta rasgos de " manipulador", "narcisista" y "agresivo".

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe: dos eran menores de edad

El análisis fue realizado por médicos peruanos y marca que Pequeño J presenta una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales, que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia.

Se subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.

Los detalles del análisis psicológico realizado a Pequeño J en Perú

El informe pericial elaborado concluyó los siguientes puntos:

- Rasgos antisociales y psicopáticos: el estudio subrayó que la personalidad del joven es propensa a este tipo de patrones.

- Rasgos narcisistas: se detectó una tendencia a la grandiosidad y la falta de empatía.

- Agresividad y manipulación: existe un perfil de agresividad, el cual se forjó en un entorno donde la violencia era vista como una forma legítima de resolver conflictos y consolidar liderazgo.

