Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, se sometió a un estudio para conocer su perfil psicológico el cual se concluyó que el joven presenta rasgos de " manipulador", "narcisista" y "agresivo".
El análisis fue realizado por médicos peruanos y marca que Pequeño J presenta una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales, que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia.
Se subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.
Detuvieron a Pequeño J en Perú
Pequeño J fue detenido en Perú.
Los detalles del análisis psicológico realizado a Pequeño J en Perú
El informe pericial elaborado concluyó los siguientes puntos:
- Rasgos antisociales y psicopáticos: el estudio subrayó que la personalidad del joven es propensa a este tipo de patrones.
- Rasgos narcisistas: se detectó una tendencia a la grandiosidad y la falta de empatía.
- Agresividad y manipulación: existe un perfil de agresividad, el cual se forjó en un entorno donde la violencia era vista como una forma legítima de resolver conflictos y consolidar liderazgo.