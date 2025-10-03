IR A
Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y te mantiene en vilo de principio a fin

Se trata de un thriller dramático que llegó a la plataforma de streaming en 2022. La producción está basada en un bestseller internacional.

Esta producción despertó un interés masivo en redes sociales.

Netflix mantiene en su catálogo un contenido que está generando gran repercusión entre los fanáticos de las historias de suspenso y drama político. La plataforma de streaming ofrece Anatomía de un escándalo, una miniserie británica de apenas seis episodios que busca mantener al espectador enganchado desde el inicio hasta el fIn.

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

Este thriller se destaca por su capacidad de mezclar elementos políticos con un relato judicial intenso. La serie cuenta con un elenco encabezado por Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend, quienes dan vida a personajes complejos atrapados en un escándalo que sacude los cimientos del poder británico. La producción está basada en un bestseller internacional y retrata con crudeza las consecuencias de las acusaciones de abuso en los círculos más privilegiados de la sociedad.

Su argumento está centrado en un caso judicial que involucra a un político influyente acusado de un crimen sexual. Según la plataforma, este contenido capturará la atención de los suscriptores que buscan producciones con trasfondo social y giros inesperados.

Anatomía de un escándalo

Netflix: sinopsis de Anatomía de un escándalo

La miniserie Anatomía de un escándalo presenta la historia de Sophie, una mujer que pertenece a la alta sociedad británica cuya vida privilegiada se derrumba cuando su esposo, un político con aspiraciones de poder, es señalado por un delito de naturaleza sexual. Lo que parecía ser un matrimonio sólido basado en el prestigio y la estabilidad comienza a resquebrajarse ante los testimonios que surgen durante el proceso judicial, obligando a Sophie a enfrentar la posibilidad de que el hombre al que ama haya cometido un acto imperdonable.

La trama se desarrolla a través de audiencias en los tribunales, confesiones inesperadas y testimonios que van develando capas ocultas de una relación marcada por secretos. Mientras el caso avanza, la serie no solo explora el drama personal de los protagonistas, sino que también deja en claro cómo el poder y las conexiones políticas pueden influir en el sistema judicial. Con solo seis episodios, la producción logra mantener un ritmo ágil sin rellenos innecesarios, ofreciendo un relato cargado de tensión que invita a reflexionar sobre la verdad, la justicia y los límites del privilegio.

Tráiler de Anatomía de un escándalo

Embed - Anatomía de un escándalo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Anatomía de un escándalo

  • Sienna Miller como Sophie
  • Michelle Dockery como Kate
  • Rupert Friend como James
  • Naomi Scott como Olivia
  • Josette Simon como Angela
  • Joshua McGuire como Chris
