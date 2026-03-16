El Gobierno anunció que el sector público registró un nuevo superávit primario y financiero en febrero El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la caída real de las erogaciones estatales y el impacto positivo de las recientes reformas legislativas para sostener la baja tributaria a futuro. Por + Seguir en







Javier Milei junto a Luis Caputo

El Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $1.410.640 millones durante el segundo mes del año. A su vez, el resultado financiero arrojó un saldo positivo de $144.421 millones, tras el pago de intereses netos por $1.266.218 millones, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

Con estas cifras, la administración central acumuló un superávit primario equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto en el primer bimestre de 2026. El resultado financiero de este mismo período representó un 0,1% del producto, según detalló el titular del Palacio de Hacienda.

El informe oficial refleja una contracción interanual del 8,8% en el gasto primario total en términos reales. Este recorte sistemático del erario público contrasta, según Caputo, con el incremento de partidas específicas de asistencia y seguridad social.

Los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones contributivas registraron un alza del 1,8%. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo experimentó un incremento del 11,3% en el mismo lapso temporal.

El ministro anticipó nuevas rebajas impositivas a partir de la formalización de la economía. Este proceso tomará impulso gracias a las leyes de Presunción de Inocencia Fiscal y de Reforma Laboral, junto con el crecimiento económico y el control estricto de los fondos públicos.

Como antecedente de este sendero fiscal, el funcionario recordó los niveles de alivio tributario previos. Entre 2024 y 2025, la reducción acumulada de impuestos alcanzó una magnitud equivalente al 2,5% del Producto Interno Bruto.