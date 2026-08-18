18 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno adelantó que "la motosierra continuará" y se mostró confiado para 2027: "Reelectos en primera vuelta"

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó que los recortes y la reducción del gasto son un "símbolo" de la gestión de Javier Milei y que "está permitiendo que tengamos una expansión en la economía”. Además, resaltó: “Estamos en récord de producción, de exportaciones y de consumo".

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“La motosierra es un símbolo de este gobierno

“La motosierra es un símbolo de este gobierno", afirmó Ravier. 

El Gobierno adelantó que la motosierra continuará y se mostró confiado para 2027: Reelectos en primera vuelta

A 14 meses de las elecciones nacionales, el Gobierno adelantó este martes que "la motosierra continuará" y, de cara al 2027, vaticinó que el presidente Javier Milei ganará los comicios y "nos vemos reelectos en primera vuelta". En una conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier destacó que los recortes y la reducción del gasto son un "símbolo" de la gestión libertaria, la cual "está permitiendo que tengamos una expansión en la economía”.

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Pese a diversos estudios y los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que marca un fuerte pérdida del poder adquisitivo y los más de 400 mil personas que se quedaron sin empleo desde noviembre de 2023, el portavoz defendió el plan economico y señaló que, gracias a la motosierra, “estamos en récord de producción, de exportaciones y de consumo. En este modelo de país creo que va por acá”.

“La motosierra es un símbolo de este Gobierno, hemos logrado equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, hemos logrado comprar equipamientos para hospitales publicos”, respondió Ravier ante la consulta sobre las políticas que la administración desea ejecutar y mantener de cara a noviembre del 2027.

En este marco, recordó que "el Presidente ha sido enfático, la motosierra no se apaga nunca", previo a remarcar: "Mientras el Presidente sea Javier Milei la motosierra va a continuar porque entendemos que es la manera que tenemos de achicar el tamaño del estado, para que se puede achicar el tamaño del mercado y los privados puedan disponer de más dinero”.

A diferencia de las conferencias anteriores, Ravier respondi&oacute; de forma breves las preguntas por parte de la prensa.&nbsp;

A diferencia de las conferencias anteriores, Ravier respondió de forma breves las preguntas por parte de la prensa.

Para Ravier, "a partir del gobierno de Milei el mundo mira con atención a Argentina porque la reducción del gasto público está permitiendo que tengamos una expansión en la economía”.

“Estamos en récord de producción, de exportaciones, de consumo. Todo a partir de la motosierra. En este modelo de país creo que va por acá. Nosotros pensamos en que la motosierra le va a dar soluciones a la gente”, completó.

La motosierra de Milei: en mayo, se perdieron 2.265 puestos de trabajo por día

El quinto mes del año extendió la crisis laboral en la era Milei, la cual parece no encontrar su piso ya que los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos marcan que, en el quinto mes del año, 2.265 personas se quedaron por día sin trabajo y se produjo el cierre de 2.371 empresas, en especial en el comercio y la industria manufacturera.

La información oficial, analizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), expone una evolución constante en la pérdida del empleo formal registrado. Desde comenzado el gobierno libertario, la cantidad de personas que fueron desvinculadas de sus trabajos es de 411.663, mientras que la clausura de las empresas alcanza las 30.633.

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