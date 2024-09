El Gobierno adelantó que habrá cortes de luz programados durante el verano

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la secretaría de Energía "está trabajando en el tema" y lo desvinculó del aumento de las tarifas. "Lamentablemente no ha habido inversiones", señaló.

"Si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte", anticipó este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En particular, el funcionario apuntó a "hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales". "Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente, no podemos estar sujetos a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema", aseguró a radio Mitre.

Francos afirmó que estos cortes programados "no tienen que ver" con el incremento de las tarifas. "Si no aumentan, el costo lo tiene que pagar el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento. Si no hay una generación razonable, obviamente a nadie se le puede pedir inversión tampoco", sostuvo.

Cortes de luz CABA electricidad La demanda de energía podría superar el récord histórico de febrero 2024. Télam

El secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, había anticipado el 10 de septiembre que se viene un "verano complicado". "Tenemos restricciones del sector eléctrico, en especial en transmisión", admitió, y explicó se organizó un comité que "está trabajando en medidas de mitigación".

Ya en junio un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) había advertido que la demanda de energía prevista para el verano 2025 podría superar el récord histórico que se registró en febrero pasado y, si no se importa energía y se agotan las reservas, se generarían cortes masivos de luz.

Se proyecta que los principales inconvenientes podrían darse durante la novena y décima semana del año, entre el 27 de febrero y el 12 de marzo. En los días de más consumo, existe un riesgo de que no se pueda cubrir hasta el 10% de la demanda total.