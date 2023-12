Axel Kicillof: "Nos espera un verano con complicaciones pero el gobierno de la Provincia no va a retroceder"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , advirtió sobre las dificultades que se presentarán en el verano y marcó que la provincia de Buenos Aires se involucrará para acompañar a los bonaerenses: "Nos espera un verano con complicaciones pero siempre, sobre todo si la cosa viene difícil, este gobierno de la Provincia no va a retroceder , no va a darse vuelta ni hacerse el distraído".

En tanto, se refirió a las primeras decisiones del gobierno del presidente Javier Milei: "Estamos observando efectos de medidas en lo económico y decisiones que están generando consecuencias en todas las esferas en la vida social y económica de nuestra provincia pero que se están expresando ya en el turismo. Vinimos con todo para sostener una temporada que va a ser difícil y que a la gente le va a ser dura pero pueden contar con la Provincia".

Por otro lado, expuso las complicaciones que tendrán otras provincias: "En Mar del Plata me explayé sobre los riesgos enormes que se corren sobre las dificultades que las provincias atravesarán en bases de decisiones que no compartimos. Ante esta situación, donde además escuchaba hablar a las máximas autoridades de que las provincias que no hagan tal cosa o tal otra no van a recibir determinados recursos, creo que no es el método".

En tal sentido, manifestó su rechazo al recorte de recursos y explicó que en caso de que eso ocurra "entonces lo van a sufrir los municipios, nuestra provincia y el pueblo bonaerense".

Axel Kicillof: "Veníamos cuatro años de gobierno neoliberal con caída del consumo"

En otro fragmento de su discurso, Axel Kicillof recordó las primeras acciones de su anterior gestión en la Provincia: "Veníamos cuatro años de gobierno neoliberal con caída del consumo, el ingreso, los visitantes de los destinos, del turismo. Empezamos el primer año antes de la pandemia levantando esos registros, cada año hasta el anterior batiendo récords de turismo, gasto, inversión y presencia de un Estado que se dedicó a fomentar el turismo".

En tal sentido, subrayó la oferta turística en el territorio bonaerense. "Como toda etapa en la historia, nos va dejando enseñanzas: la primera es que en el operativo del Sol a Sol venimos a garantizar salud y seguridad en una provincia muy extensa y que tiene muchos destinos turísticos. Tiene todo tipo de turismo. Hay una oferta que venimos desarrollando durante toda esta etapa. Se necesita complementar la naturaleza con la acción del hombre", destacó.