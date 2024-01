"La deuda con los importadores de u$s50.000 millones, ¿al final era deuda genuina? Leí en un medio que alrededor de un un 70% eran autopréstamos... Sería bueno tener alguna información oficial, ya que están emitiendo bonos a diestra y siniestra para rescatarla (¿aparentemente?)", comenzó.

"Todo eso tiene olor a podrido... tan poco tiempo en el gobierno y ya están metiendo pila de deuda con dudoso propósito y dudosos receptores. Tendría que haber completa transparencia", añadió.

Luego, planteó: "Si me equivoco y ya han hecho una auditoría completa de los tenedores de esa enorme deuda por importación, pido disculpas y que por favor informen donde se puede consultar ese informe. Creo que la oferta de BOPREAL para importadores debería tener una fecha final y que esta debería ser muy próxima. No se los puede dejar esperando el momento óptimo".

@LuisCaputoAR , gracias por la atención. Pero yo pregunté si auditaron la deuda pasada de los importadores y donde se podría consultar esa auditoría. No pregunté si crearon un registro para el futuro. — Carlos Rodriguez (@carod2015) January 2, 2024

Enseguida, el titular del Palacio de Hacienda recogió el guante y respondió: "Efectivamente, hemos creado un registro en Comercio para evitar eso Carlos. Disculpas aceptadas".

"Gracias por la atención", contestó Rodríguez, para luego contraatacar: "Pero yo pregunté si auditaron la deuda pasada de los importadores y donde se podría consultar esa auditoría. No pregunté si crearon un registro para el futuro". Sin embargo, ya no recibió respuesta.

Quién es Carlos Rodríguez, exjefe de asesores de Javier Milei

Carlos Alfredo Rodríguez, académico y economista, es rector fundador de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). Además de ejercer la docencia, se desempeñó como secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem.

En mayo de 2023, aceptó la oferta de ocupar la jefatura del Consejo de Asesores Económicos en caso de un eventual gobierno de Milei, aunque tras la salida de Emilio Ocampo, principal impulsor de la dolarización, Rodríguez terminó anunciando su alejamiento.

Antes, se había destacado por lo crudo de sus declaraciones, como cuando tras su renuncia como asesor afirmó que las medidas económicas que se tomen lamentablemente serán dolorosas para toda la sociedad, que es necesario "sufrir para que la gente aprenda". "Es lamentable, pero es así", aseguró.

Por otro lado, hizo una distinción en La Nación+ de trabajadores entre "los vivos y los laburantes", asegurando que lamentablemente los primeros se borran y los segundos son los que tienen que soportar el peso de los que "hacen cosas de más".

"Si veo dos hombres besándose me duele la barriga, pero si son dos mujeres me encanta"



El asesor de Javier Milei Carlos Rodríguez dijo que su "problema" con los gays "es un tema de hormonas", aunque aclaró que se siente "cómodo" con una persona homosexual. — Corta (@somoscorta) November 23, 2023

"La Cámpora no sirve, los trapitos no sirven", comenzó a enumerar Rodríguez, quien luego aseguró: "Los escribanos estudian, pero gratis en la universidad pública encima. Además, están los abogados que sacan provecho de la industria del juicio".

Además, reveló que tiene un "problema hormonal" con los homosexuales a pesar de que se siente "perfectamente cómodo" con ellos. "Si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga", sostuvo.

"Yo creo que los gays no entienden un tema. Si querés que te explique mi problema con los gays, yo respeto perfectamente a una persona... No, no respeto, me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y me siento perfectamente cómodo con vos, pero cómodo al 100%", le remarcó a Luis Novaresio.

"Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Si yo veo dos mujeres besándose, me encanta; y si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga", concluyó.

Los cruces en el pasado entre Carlos Rodríguez y Luis Caputo

Rodríguez ya había cuestionado al ministro en declaraciones previas. "Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro", había asegurado.

Además, al momento de su alejamiento del entorno de Milei, se mostró molesto por la indiferencia del entonces presidente electo. "Milei no me da pelota, básicamente. No sé que rol estoy cumpliendo, hablo por mí, no por La Libertad Avanza", expresó el economista, quien reconoció que su relación con el libertario "ha sido fundamentalmente a través de las redes sociales".

"Me he reunido hace tiempo, no últimamente. Se sabe que Milei está recluido con un grupito muy chiquito en el Hotel Libertador. Yo no participo de ese grupo y lo he dejado bien claro", afirmó Rodríguez.

El alejamiento de Carlos Rodríguez del entorno de Javier Milei

A fines de noviembre, el entonces jefe de asesores económicos de Javier Milei, Carlos Rodríguez, anunció su "decisión indeclinable" de terminar todo tipo de relación con La Libertad Avanza. Se trató del segundo hombre de confianza del presidente electo en materia económica que se alejó de LLA tras la salida de Emilio Ocampo.

"Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona", manifestó en Twitter.

Finalmente, felicitó a La Libertad Avanza y a Milei por el resultado en las elecciones y por “el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”.