Carlos Rodríguez, jefe del equipo de asesores económicos de Milei: "Los argentinos van a tener que sufrir para que aprendan"

Rodríguez afirmó que las medidas económicas que se tomen lamentablemente serán dolorosas para toda la sociedad, que es necesario “sufrir para que la gente aprenda”. “Es lamentable, pero es así”, aseguró.

En ese sentido, consultado por las palabras del presidente electo sobre “los meses duros” que vendrán debido a la inflación alta, el economista aseguró que “eso dependerá de lo que haga Milei”, pero "no se qué cuál va a ser el plan" después del 10 de diciembre.

Por otro lado, hizo una distinción en La Nación+ de trabajadores entre “los vivos y los laburantes”, asegurando que lamentablemente los primeros se borran y los segundos son los que tienen que soportar el peso de los que “hacen cosas de más”.

Carlos Rodríguez habló sobre el posible ministro de Economía

Un día después que Javier Milei fue presidente electo, el propio líder de La Libertad Avanza comenzó a dar a conocer quiénes serán parte de su equipo de Gobierno, donde ya nombró a los responsables de las carteleras de Salud, Trabajo, ANSES y Justicia, entre otros.

Sin embargo, quien estará al frente del Ministerio de Economía aún es un misterio, más allá de que empezaron a sonar algunos nombres como Federico Sturzenegger, Luis “Toto” Caputo o Luciano Laspina.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que no sabe quién va a ser el ministro de Economía. “Creo que ni Diana Mondino, ni la vicepresidenta deben saber quién será el ministro. No sé si existe. A mí no me lo ha dicho. Le he preguntado a la cara a Sturzenegger por teléfono: ‘negro, ¿vos vas a ser el ministro?’. Y me dijo que no, que solo le pidieron que presente un paquete de leyes y que está trabajando en eso”, detalló.

“Toto Caputo está peleado con Sturzenegger, pero sé que Mauricio Macri lo quiere a él. Toto Caputo fue secretario de Finanzas, es un hombre del mundo de la especulación, de los activos financieros, pero no sirve como ministro”, analizó.

En ese contexto, Rodríguez consideró que “a lo mejor” Mieli pretende ser el ministro del país: “Mirá vos si él pensara ser el ministro y pone nada más que un ministro de Haciendas que le firme los cheques. Eso estaría mal acá. Estaría bien para Estados Unidos que no tienen ministro de Economía”.

Por otro lado, consultado por la dolarización que pretende hacer el presidente electo, para Rodríguez “es una cosa para el año verde”. “Este país no está para dolarizar ahora. ¿Cómo va a pagar Milei los sueldos y aguinaldo de diciembre?”, se preguntó.