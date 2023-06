El Frente Renovador traza su estrategia electoral en su congreso

Durante el Congreso se dará mandato al partido para constituir alianzas de cara a las elecciones nacionales, descartando que será con el Partido Justicialista y dentro del Frente de Todos, el cual podría pasar a llamarse Unidad Renovadora, situación que demostraría que la alianza entre Massa y Cristina Kirchner atraviesa un buen momento y está muy fuerte.

Sergio Massa, anuncios monotributo en Escobar

Del discurso de Massa se espera que exprese la necesidad de presentar un candidato único y de consenso el cual reciba el apoyo de todo el espacio. Además, remarcará que hay que terminar con las peleas internas, algo que están solicitando tanto Axel Kicillof como Eduardo “Wado” De Pedro.

El Frente Renovador le marca la cancha al albertismo

Los dirigentes del Frente Renovador Cecilia Moreau y Diego Giuliano cuestionaron a Daniel Scioli y otros referentes del albertismo. Además, pusieron en duda la continuidad del partido dentro del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones y adelantaron que definirán su futuro en el congreso del próximo sábado.

La presidenta de la Cámara de Diputados advirtió Massa, "está harto de sostener la estabilidad, mientras otros se dedican a jugar la interna con soldaditos de cartón".

"Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas", se quejó Moreau.

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1666642138216505346 Que astuta demuestra ser la ministra que ahora descubrió que provengo del Radicalismo ,después de que trabaje años para construir el Frente de todos con mis compañeros y milité como cientos de miles la boleta que encabezó en el 2021, sin PAS0 y sin reprocharle jamás haber… https://t.co/O6UxUO8ECe — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 8, 2023

“Scioli es embajador en Brasil y tiene que tomar una decisión si va a ser candidato o sigue como funcionario en el exterior, pero esta situación no corresponde mientras hace campaña y no consigue créditos ni vías de desarrollo para Argentina”, agregó la titular de la Cámara baja.

El domingo, a través de su cuenta de Twitter, Moreau había publicado luego de su gira por China: "da pena llegar y ver que propios y extraños, que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización, están acá jugando a los soldaditos, mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Dos caras de una misma moneda".