El FMI evaluará los sobrecargos, la letra chica que descubrió Martín Guzmán en el acuerdo con la Argentina

Fue en 2020 que el tema salió a la luz a partir de las discusiones en torno al análisis de la sostenibilidad de la deuda por parte de Guzmán. El entonces ministro descubrió que los números no cerraban por los sobrecargos de interés, que es una tasa por encima de la tasa de interés que cobra el FMI a los países con préstamos por encima de su cuota de participación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martin_m_guzman/status/1811860526227472664?s=46&t=i3wDy7QOWIVFTtv4wr9leA&partner=&hide_thread=false Venimos moviendo al mundo entero para que el FMI baje los sobrecargos de interés desde que los descubrimos en 2020 estando al frente del Ministerio de Economía. Hoy son muchos los países que apoyan. … https://t.co/KAGWkOVwAe pic.twitter.com/NKkrKMgq2r — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 12, 2024

Desde ese momento, la revisión de los Sobrecargos del FMI se convirtió en uno de los temas de discusión en las agendas de los principales foros internacionales, publicaciones, diarios de renombre global y espacios políticos mundiales. Guzmán llevó el tema a cada reunión con líderes de los países que visitó y lo puso en la mesa de discusión en los distintos foros.

Así fue que el G20 y el G24 incluyeron el tema en sus comunicados y la ONU expresó su posición favorable a su revisión. También el tema fue discutido por expertos en medio como New York Times, Bloomberg y Reuters, y por líderes mundiales cómo Lula da Silva.

En la última reunión anual del FMI y el Banco Mundial llevada a cabo en Marruecos en Octubre 2023 se realizó una reunión especial con expertos y representantes de países afectados liderada por Guzmán y el Profesor Joseph Stiglitz para pensar ideas de reforma concreta.

El Vaticano también dio su apoyo llevando el tema en mayo a la Academia Pontificia. Luego, en las reuniones de Primavera en abril 2024 en Washington, Guzmán encabezó una reunión con Directores Ejecutivos del FMI para seguir avanzando en este importante asunto.

El FMI negó estar negociando un nuevo acuerdo con la Argentina

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, aseguró este jueves que el organismo no está negociando un nuevo acuerdo con Argentina y aclaró que "no hay un cronograma específico para esas discusiones", ya que el Gobierno aún no presentó una solicitud formal.

De esta manera contradijo al ministro de Economía, Luis Caputo, quien esta mañana anunció que el Gobierno había comenzado las negociaciones con el FMI y que habría un nuevo acuerdo antes de fin de año. "El staff entablará conversaciones sobre un posible nuevo acuerdo una vez que las autoridades lo soliciten formalmente. Y en esta etapa, no hay un cronograma específico para esas discusiones", remarcó Kozack.

Durante su habitual conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicaciones del FMI ratificó su "plena confianza" en Rodrigo Valdés, el funcionario del Fondo que había sido criticado por el presidente Javier Milei, y señaló que el "involucramiento con las autoridades argentinas sigue siendo activo y constructivo".

"Desde la aprobación de la octava revisión el 13 de junio, hemos tenido algunos acontecimientos bastante positivos en Argentina. El Congreso aprobó medidas fiscales y estructurales críticas que apuntan a mejorar la calidad y durabilidad de la consolidación fiscal y apoyar la recuperación y la inversión en el futuro", destacó en relación a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Para Kozack, esta legislación "ayudará a crear una economía más basada en el mercado", "abordará muchos de los obstáculos al crecimiento de la Argentina" y, además, "demuestra la voluntad y la capacidad de la administración para encontrar un compromiso político en la implementación de reformas".

"Los datos preliminares sugieren que los objetivos fiscales y de acumulación de reservas se están cumpliendo. Se necesitan esfuerzos continuos para continuar con la estabilidad y asegurar la recuperación económica, y nuestro equipo está activamente involucrado con las autoridades", concluyó.