En San Nicolás y en clave electoral, Javier Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria El Presidente brindó un discurso en el predio de la empresa metalúrgica Sidersa, una de las primeras industrias locales incorporadas al RIGI. Además, destacó la mega inversión que hará OpenAl en Argentina y la firma del acuerdo entre YPF-ENI.







El acto de Javier Milei es cerrado y no está previsto que haga una caminata ni recorrida por la ciudad.

El presidente Javier Milei anunció este viernes que impulsará una reforma general laboral y tributaria para "darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. Lo hizo al visitar en San Nicolás la planta perteneciente a la empresa Sidersa, una de las primeras industrias locales incorporadas al RIGI. Además, calificó como "histórico" el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos y la mega inversión que hará OpenAl en el sur del país.

“Es un gran día para el futuro económico del país. Ayer logramos un apoyo histórico de Estados unidos para el futuro”, señaló al comienzo de su discurso el Presidente. Para luego agregar: “Lo logrado desde diciembre de 2023 ha marcado el rumbo y generó el respeto en todo el mundo. Este será un hito fundacional para una nueva era que está comenzando”.

En este marco, Milei aseguró que "el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de occidente. Es por eso que Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerzas del pasado luchan con todas sus fuerzas para arruinar de nuevo el futuro”.

“Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la argentina que estoy convencido que todos deseamos”, agregó Milei.

milei sidersa