En San Nicolás y en clave electoral, Javier Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

El Presidente brindó un discurso en el predio de la empresa metalúrgica Sidersa, una de las primeras industrias locales incorporadas al RIGI. Además, destacó la mega inversión que hará OpenAl en Argentina y la firma del acuerdo entre YPF-ENI.

El acto de Javier Milei es cerrado y no está previsto que haga una caminata ni recorrida por la ciudad. 

La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 
OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

“Es un gran día para el futuro económico del país. Ayer logramos un apoyo histórico de Estados unidos para el futuro”, señaló al comienzo de su discurso el Presidente. Para luego agregar: “Lo logrado desde diciembre de 2023 ha marcado el rumbo y generó el respeto en todo el mundo. Este será un hito fundacional para una nueva era que está comenzando”.

En este marco, Milei aseguró que "el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de occidente. Es por eso que Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerzas del pasado luchan con todas sus fuerzas para arruinar de nuevo el futuro”.

“Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la argentina que estoy convencido que todos deseamos”, agregó Milei.

Del acto formaron parte varios ministros y funcionarios del Gobierno, además de Diego Santilli, candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, luego del escándalo protagonizado por José Luis Espert.

La presencia del jefe de Estado se enmarcó en una visita institucional, donde solo recorrió el lugar para interiorizarse sobre los avances de las obras anunciadas por al compañía metalúrgica con una inversión de u$s300 millones, aprobado en el mes de julio por el Ministerio de Economía a través de la resolución 1028/2005.

La llegada del Presidente a la ciudad bonaerense genero el despliegue de un fuerte operativo de seguridad, encabezado por Gendarmería y la Policía Federal. Tras sus palabras, no está previsto que el Milei haga alguna caminata, ni mantenga un encuentro con la militancia libertaria.

NOTA EN DESARROLLO.-

