26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a los baños "tristes": 5 opciones para darle toda la onda en 2026

Convertilo en un espacio confortable y que revele tu identidad, al igual que el resto de las habitaciones de la casa. Formas de darle una lavada de cara sin necesidad de entrar en obra.

Por
5 consejos para remodelar el baño fácil y rápido sin necesidad de entrar en obra. 

5 consejos para remodelar el baño fácil y rápido sin necesidad de entrar en obra. 

Freepik
  • Las reformas sin obra para actualizar el baño en 2026, tales como los revestimientos continuos, permiten modernizar el baño de manera rápida, limpia y sin generar tierra ni escombros.

  • Algunas opciones son los paneles decorativos de gran formato, que ofrecen un cambio visual inmediato con acabados sofisticados que imitan materiales naturales.

  • Otra alternativa es elegir que el protagonismo lo tengan muebles de diseño, especialmente los suspendidos y en madera, integra el baño al estilo general del hogar.

  • La actualización de griferías, iluminación y textiles también redefine el ambiente con intervenciones simples que aportan calidez y personalidad.

El baño dejó de ser un espacio meramente funcional para convertirse en un ambiente con identidad propia dentro del hogar, en sintonía con el resto de los espacios y con una estética cada vez más cuidada. En 2026, las tendencias en diseño de interiores apuntan a reformas rápidas y sostenibles que permiten renovar por completo el lugar sin atravesar obras largas ni invasivas, lo que resulta especialmente valorado en ciudades, donde el tiempo y la practicidad tienen que estar de nuestro lado.

La escapada cerca de Buenos Aires que es un paraíso para los sentidos: paseos, tranquilidad y buen vino. 
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un destiño soñado con hoteles boutique y bodegas

Con materiales innovadores, soluciones modulares y una fuerte impronta estética, es posible transformar un baño “triste” en un espacio moderno, cálido y visualmente atractivo en cuestión de días, e incluso horas. A continuación, cinco propuestas que marcan el rumbo de la temporada.

Revestimientos para aportar textura

Diseño sin título (3)

Los revestimientos continuos se consolidan como una de las soluciones más elegidas por su capacidad de renovar el espacio sin necesidad de demolición, ya que pueden aplicarse directamente sobre superficies existentes. Materiales como el microcemento, las resinas minerales o los paneles técnicos permiten lograr terminaciones lisas, homogéneas y sin juntas visibles, lo que no solo aporta una estética contemporánea sino que también facilita la limpieza y reduce la acumulación de humedad.

Paneles decorativos de gran tamaño

baño

Los paneles decorativos de gran formato ofrecen una transformación inmediata, con instalación directa sobre revestimientos antiguos y sin necesidad de retirar azulejos. Fabricados en materiales resistentes al agua, estos paneles reproducen con gran realismo texturas como mármol, piedra, madera o cemento, generando un impacto visual fuerte y sofisticado en muy poco tiempo, lo que los convierte en una alternativa eficiente para renovar el baño sin obras complejas.

Muebles protagonistas

baño 3

El mobiliario gana protagonismo y deja de ser un elemento secundario para convertirse en pieza clave del diseño. Las propuestas actuales priorizan materiales naturales, como maderas tratadas para ambientes húmedos, junto con líneas simples y tonos claros como roble o nogal. Los muebles suspendidos, además, aportan ligereza visual y contribuyen a una sensación de amplitud, integrando el baño al lenguaje general del resto de la vivienda.

Grifería de diseño

Diseño sin título (1)

Las griferías y los accesorios de diseño se posicionan como recursos clave para actualizar el baño sin necesidad de reformas estructurales. Los acabados en negro mate, acero cepillado o latón aportan carácter y sofisticación, mientras que los espejos con iluminación integrada, las estanterías abiertas y los apliques decorativos permiten reforzar la estética general con intervenciones puntuales pero efectivas.

Accesorios: iluminación y textil

Diseño sin título (2)

La iluminación y los textiles completan la transformación con una intervención simple pero de alto impacto. Las luces cálidas, los sistemas de iluminación indirecta y los espejos retroiluminados generan una atmósfera más relajada y sofisticada, alejándose de la frialdad tradicional de estos espacios. A su vez, la renovación de toallas, alfombras y cortinas permite incorporar color, textura y confort, consolidando un baño que no solo se ve mejor, sino que también se disfruta más.

Noticias relacionadas

El sitio que sorprende a todos por su desarrollo de actividades vinculadas al Turismo

Turismo, ríos y campings para relajarse: esta es la ciudad que tiene todo tipo de paseos y excursiones

Es apodada como el Jardín de Punilla.

El pueblito con calles de tierra y artesanías en Córdoba perfecto para ir en pareja en Semana Santa

Los flamencos color salmón son una de las postales más llamativas.
play

Escapada distinta cerca de Buenos Aires: un lugar mágico donde se pueden ver flamencos color salmón

Los lugares destcado de Turismo dentro del sur argentino

Turismo patagónico: cuál es el lago de ensueño que está rodeado de pueblos y es perfecto para visitar

La playa ideal para visitar en Brasil.

Esta playa brasileña está cerca de Florianópolis y es un destino perfecto para los argentinos: cómo se llama

Un destino serrano en Córdoba para un viaje de descanso.

Ambiente serrano y pura tranquilidad: el pueblo desconocido de Córdoba para ir en Semana Santa 2026

Rating Cero

Lo más visto del momento en Netflix.
play

Esta serie de Netflix llegó a su fin con una película pero sus capítulos volvieron a ser de lo más visto: de cuál se trata

Antes y después del rostro de Denise Richards tras las intervenciones estéticas recientes.

La impresionante transformación de una actriz de los 90: su antes y después de las cirugías

Karol G cumplió un sueño y lo compartió en sus redes. 
play

Karol G cumplió un sueño de su adolescencia: "Un regalo increíble que la vida me guardó"

Rosalía en la primera media hora de su concierto en Milán.

El show de Rosalía en Milán duró solo media hora por un problema de salud: qué le pasó

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

Mauro Icardi habría roto el acuerdo con Wanda Nara por sus hijas: "Ambas ausentes"

El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. 

El apoyo incondicional de Duki tras el descargo de Emilia Mernes: "Te amo con el alma"

últimas noticias

 

Caso Noelia Castillo Ramos: qué dice la Ley de Eutanasia en España

Hace 19 minutos
play

Impresionante incendio de un depósito de pinturas en Francisco Álvarez: una nube negra cubre el cielo

Hace 23 minutos
La práctica de la eutanasia en Argentina no es legal. 

Eutanasia en Argentina: ¿está penalizada? ¿Qué proyectos se presentaron? ¿Qué dice la Ley de Muerte Digna?

Hace 25 minutos
La escapada cerca de Buenos Aires que es un paraíso para los sentidos: paseos, tranquilidad y buen vino. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destiño soñado con hoteles boutique y bodegas

Hace 30 minutos
5 consejos para remodelar el baño fácil y rápido sin necesidad de entrar en obra. 

Adiós a los baños "tristes": 5 opciones para darle toda la onda en 2026

Hace 34 minutos