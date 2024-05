El exabrupto de José Luis Espert en medio del paro general de la CGT

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert dio una nueva muestra de sus modos violentos para referirse a quien no comparte sus ideas y sumó un nuevo exabrupto a su prontuario . En medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el jueves 9 de mayo, el economista llamó a los gremialistas "sindigarcas" para luego directamente insultarlos .

Luego, sin más armas para defender la caída del poder adquisitivo y la recesión económica que destruye puestos de trabajo, recurrió al insulto: "Hijos de puta es poco", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1788538904439603224&partner=&hide_thread=false Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco. — José Luis Espert (@jlespert) May 9, 2024

La reacción del Gobierno al paro general de la CGT

Varias figuras del Gobierno, comenzando por el presidente Javier Milei, se expresaron respecto al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 9 de mayo. El tono general de los mensajes es de rechazo a la medida de fuerza y críticas al sindicalismo, a la vez que pidieron a la gente que salga a trabajar.

El mandatario compartió en X (ex-Twitter) e Instagram una imagen suya editada por una cuenta de memes, en la que se lo ve sosteniendo una remera con la leyenda "Yo no paro". "Viva la libertad carajo", agregó, además de dar "me gusta" y retuitear a varias publicaciones en la misma tónica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1788527662094307531&partner=&hide_thread=false YO NO PARO

VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/B0V70x7duS — Javier Milei (@JMilei) May 9, 2024

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra el sindicalismo. "¡Arrancó la mafia!", escribió en su cuenta, junto a fotos de colectivos presuntamente atacados por no plegarse al paro. "No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá", agregó.

Además, en otro tuit, pidió: "Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos".