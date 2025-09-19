Coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo será representado por un defensor oficial

19 de septiembre de 2025 Inicio
El abogado Hernán Silva será el encargado de la representación legal del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la causa por presuntos sobornos en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, designó a un defensor oficial para que lo represente en la causa por presuntos sobornos en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. La decisión se produce tras la renuncia de sus abogados particulares y en medio de un informe oficial que confirma que el exfuncionario borró información de su teléfono celular antes de entregarlo a la Justicia.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito, el defensor oficial Hernán Silva será el encargado de la representación legal de Spagnuolo. Silva se encuentra de turno con las denuncias que ingresaron en agosto. La designación de un defensor oficial se da luego de que el exdirector de la ANDIS permaneciera varios días sin asistencia letrada, lo que generó diversas especulaciones en el ámbito judicial y mediático.

La semana pasada, los abogados de Spagnuolo presentaron su renuncia, aduciendo "motivos personales". Esta decisión se conoció en un momento de incertidumbre, ya que se especulaba si el exfuncionario se acogería a la figura de "imputado colaborador". La posibilidad de que se convirtiera en un "arrepentido" había sido un rumor persistente en los Tribunales desde el inicio de la investigación.

La renuncia de sus abogados y la posterior designación de un defensor oficial parecen haber puesto en suspenso la estrategia de colaborar con la justicia. A pesar de los rumores que circulaban entre sus allegados sobre su intención de cooperar, hasta el momento no hay una definición clara sobre si Spagnuolo proporcionará información relevante a cambio de beneficios procesales. Sus anteriores defensores incluso habían solicitado más tiempo para responder a un planteo de nulidad del caso, lo que indicaba que la estrategia de defensa aún no estaba consolidada.

El caso investigado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi sigue avanzando con la mirada puesta en las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la ANDIS.

Spagnuolo borró datos de su celular un día antes del allanamiento

Un informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) reveló que el iPhone 16 Pro Max de Spagnuolo, incautado en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, fue manipulado poco antes de su secuestro.

El análisis forense detalló que se detectó un borrado de información previo a la entrega del dispositivo a la instrucción, así como intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro aparato, realizados el 21 de agosto a las 15.43 horas.

La extracción parcial de datos, llevada a cabo con la herramienta forense UFED en la modalidad "after first unlock" (AFU), permitió recuperar una clave de la cuenta de iCloud del dispositivo y confirmar la eliminación manual de mensajes. El personal de DATIP también constató la existencia de numerosos mensajes de WhatsApp con la leyenda "end to end encrypted", lo que, según el informe, indica un vaciado manual de los chats. Este proceso deja automáticamente un mensaje de sincronización inicial, que señala el establecimiento de un canal cifrado entre los interlocutores al iniciar la conversación.

Ante estos hallazgos, el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, solicitó al juez Sebastián Casanello una serie de medidas urgentes. El fiscal pidió a Telecom Personal Argentina que, en un plazo máximo de 24 horas, provea una tarjeta SIM vinculada al número del teléfono secuestrado.

Además, requirió que se prohíba la reasignación de esa línea a su titular y que se amplíe la orden de registro a otros dispositivos electrónicos de Spagnuolo, incluyendo las copias de seguridad de su cuenta de iCloud.

El objetivo de estas diligencias es intentar una sincronización de iCloud con un dispositivo controlado por la DATIP, utilizando la contraseña obtenida en la extracción forense, con el fin de restaurar el último backup y recuperar material probatorio que podría haber sido eliminado.

La fiscalía fundamentó su pedido en la necesidad de "neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses" realizadas antes del secuestro del teléfono.

