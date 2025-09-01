1 de septiembre de 2025 Inicio
Escándalo de las coimas: qué encontraron en la caja fuerte de Jonathan Kovalivker

La Policía de la Ciudad allanó a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A., en el marco de la investigación por presunta corrupción en la compra de medicamentos tras los audios de Diego Spagnuolo.

Por

Jonathan Kovalivker se encuentra en la mira de la Justicia.

La Policía de la Ciudad halló una caja fuerte con varios dólares de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina S.A., en el marco de uno de los allanamientos que se realizaron sobre su casa por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La periodista Vanesa Petrillo informó en De Una, por C5N, expuso el material que hallaron los policías en la caja de seguridad de Kovalivker, en el contexto de la investigación. "Encontraron dólares sueltos y las bandas elásticas. La foto de la caja está en el procesamiento que se dictó al jefe de seguridad de Nordelta", expresó.

"Para el juzgado es muy raro que la dejó abierta y eso demuestra el apuro de Kovalikier para irse rápidamente del lugar, que iba a ser allanado. También en el auto le encontraron u$s266 mil distribuidos en sobres, además de $7 millones", agregó sobre el dinero incautado.

jonathan kovalivker
Jonathan Kovalivker.

Jonathan Kovalivker.

En tal sentido, la comunicadora especialista en asuntos judiciales recordó la reacción de uno de los dueños de Suizo Argentina S.A.: "Kovalivker había logrado salir de la isla en Nordelta cuando Casanello ordenó allanar el viernes. No se fugó porque no tenía una orden de captura pero sí se fue de la isla seguramente alertado por efectivos de la custodia y el jefe de seguridad".

En tanto, por otro lado, este lunes el juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento por no colaborar con las fuerzas de seguridad que se dirigieron al barrio privado para allanar la casa de los Kovalivker, en la causa que investiga el escándalo por coimas en la Andis.

Para el magistrado, en Nordelta existe "una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad". También aseguró que en el barrio hubo un "procedimiento obstructivo cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa".

Escándalo por coimas: los Kovalivker ahora pidieron cerrar la causa por "cosa juzgada"

El abogado Martín Magram, que representa a Eduardo Kovalivker y a sus hijos Jonathan y Emmanuel Kovalivler, dueños de Suizo Argentina S.A. pidieron el cierre del caso por “cosa juzgada”. En un escrito presentado ante el juez federal Casanello, el letrado argumentó que las supuestas irregularidades en contrataciones de la droguería ya fueron investigadas en otra causa que fue archivada por inexistencia de delito.

En esa causa, se investigaba un contrato entre la droguería Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad por más de 24 mil millones de pesos, pero que a pedido del fiscal Carlos Rívolo fue cerrada y archivada.

Días atrás, el abogado planteó la “nulidad absoluta” de la nueva causa originada en los audios de Spagnuolo sobre supuestas coimas que irían a manos de funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule”Menen.

El letrado pidió la nulidad absoluta al entender se violó el derecho de defensa y del debido proceso en lo que considera una “verdadera caza de brujas”. Alegó que las grabaciones fueron obtenidas de forma ilícita y que la denuncia tiene un claro tinte político.

La causa se originó en la denuncia del abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de escandalosos audios en los que Spagnuolo habla de retornos en la ANDIS en la compra de medicamentos.

