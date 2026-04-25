25 de abril de 2026 Inicio
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El embajador de Estados Unidos en Argentina ratificó su apoyo a Javier Milei: "La inversión ya está llegando"

Peter Lamelas, un funcionario clave de Donald Trump, volvió a destacar las decisiones del Gobierno y afirmó que sus medidas aportaron "estabilidad, reglas claras y rumbo real".

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Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a exponer su respaldo hacia el rumbo del gobierno de Javier Milei y subrayó que "la inversión ya está llegando". Además, remarcó que la administración libertaria logró "estabilidad, reglas claras y rumbo real".

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En la red social X, Lamelas destacó la visión de otros países sobre la Argentina, en el marco de las medidas económicas del Gobierno. "El mundo está mirando a Argentina y le gusta lo que ve. Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando. Si se mantiene el camino, llegará mucho", expresó.

Los dichos del funcionario de la administración de Donald Trump se produjeron después del discurso que brindó en el AmCham Summit 2026, donde planteó que la relación entre los dos países atraviesa una etapa de fortalecimiento y ubicó a Estados Unidos como un socio central para el desarrollo local. En ese marco, señaló que el vínculo apunta a consolidar condiciones que favorezcan la inversión, con reglas claras, previsibilidad y apertura de mercados.

Peter Lamelas tuit
La publicación de Peter Lamelas.

La publicación de Peter Lamelas.

En tal sentido, el embajador estadounidense en Argentina insistió en la necesidad de profundizar una agenda regional que fortalezca a las economías del continente, al tiempo que resaltó el trabajo conjunto con la Argentina como parte de ese objetivo.

En tanto, también se mostró confiado en el potencial del país para atraer capitales internacionales y adelantó que habrá esfuerzos para facilitar el comercio bilateral. Según planteó, la meta es reducir obstáculos y avanzar hacia una mayor convergencia de intereses económicos.

El perfil de Peter Lamelas, un funcionario clave de Donald Trump

Lamelas es fundador y ex director ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las redes de atención médica primaria más grandes del estado de Florida. El servicio cuenta con más de 42 clínicas a su liderazgo.

Su historial profesional también lo vio ser parte de la Junta Directiva de la Urgent Care Association of America y formó parte de la Junta de Medicina de Florida, nombrado por el exgobernador Jeb Bush.

En cuanto a su historia personal, Lamelas nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos de niño, junto con su familia, para huir del gobierno de Fidel Castro. En sus redes sociales se define como "cubano de nacimiento, americano por la gracia de Dios".

A lo largo de su vida, el médico refugiado narró en numerosas ocasiones como sus orígenes lo llevaron a valorar la "libertad" y desconfiar de los sistemas políticos que limitan las oportunidades individuales, algo que confluye naturalmente con la visión del mundo que tiene Milei.

Lamelas reemplazó a Marc Stanley, funcionario designado por Joe Biden. El médico tiene como objetivo afinar aún más las relaciones entre los gobiernos de Milei y Trump.

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