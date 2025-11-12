Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete tras los encuentros con gobernadores

El eje de la reunión fue diagramar una hoja de ruta de cara a la última etapa de 2025 y el inicio de 2026.

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete luego de la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior y después de los encuentros del Gobierno en la Casa Rosada con los gobernadores en el marco de la ronda de diálogos con las provincias.

Del encuentro, desarrollado en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, además de Milei y Santilli también formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía); y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; el canciller Pablo Quirno ; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , quien fue intervenido quirúrgicamente en una rodilla, se ausentaron de la reunión, realizada después de los diálogos con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros.

El eje de la reunión fue diagramar una hoja de ruta de cara a la última etapa de 2025 y el inicio de 2026. Por lo pronto, la administración de La Libertad Avanza confirmó el 5 de noviembre que llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso del 10 al 31 de diciembre para intentar avanzar con los proyectos de reforma laboral, tributaria y penal.

Además, también se encuentra en agenda el tratamiento del Presupuesto 2026 , el cual desde Casa Rosada tienen intenciones de llevarlo al recinto con el nuevo cuerpo de legisladores, luego del triunfo en las elecciones legislativas nacionales.

La asunción de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

CDiego Santilli asumió este martes como ministro del Interior, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezado por el presidente Javier Milei.

La designación se formalizó con la publicación del Decreto 794/2025 en el Boletín Oficial, una semana después de que el mandatario anunciara su nombramiento a través de las redes sociales.

El nuevo ministro llega al gabinete con la tarea inmediata de tender puentes con los gobernadores para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y en las reformas estructurales que impulsa la administración libertaria.

La ceremonia contó con la presencia de la plana mayor del Gobierno, además de familiares y dirigentes cercanos al “Colo” Santilli, entre ellos varios exfuncionarios porteños y legisladores nacionales.

Entre los presentes estuvieron la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el jede de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Luis Petri, entre otros.