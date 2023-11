El eje Trump-Bolsonaro-Milei y la injerencia de un oscuro lobista estadounidense en la campaña de La Libertad Avanza

Roger Stone, el ex asesor de Trump ideólogo de la campaña de fake news y fraude.

Publicaciones en X (ex Twitter), videos en TikTok y otros contenidos similares que circularon en Instagram, Facebook y WhatsApp hablaron de "microfraudes en mesas con 0 votos a la oposición y 100% de votos al oficialismo" . La información fue amplificada el 29 de octubre por el periodista Luis Gasulla en el programa La Cornisa, que se emite por La Nación+, en el prime time del domingo.

Un dato no menor es que los números surgieron de unos pocos telegramas con los que se confeccionó el escrutinio provisorio, no de las actas que dieron sustento al escrutinio definitivo, que es el único que tiene validez legal.

Al día siguiente, la Cámara Nacional Electoral (CNE) cuestionó a través de un comunicado las “invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas”.

A pesar de que ninguna fuerza política presentó una denuncia formal ante la CNE y de que La Libertad Avanza avaló a través de sus apoderados el resultado del escrutinio definitivo, Guillermo Francos, uno de los principales asesores de Milei, aseguró que "hubo trampas" y que "en muchas mesas donde no teníamos fiscales se tergiversó la votación".

"No te voy a decir que hubo fraude porque no lo puedo decir, pero si circula con tanta virulencia en las redes lo que la gente plantea como fraude, es señal de que la gente tiene esa sensación de que algo ha pasado”, justificó el posible ministro de Interior de Milei en una entrevista con el periodista Iván Schargrodsky en el programa El Fin de la Metáfora (Radio Con Vos) dos semanas después del resultado.

En los ecosistemas digitales libertarios y macristas continuaron alimentando la confusión. El domingo hubo una "marcha nacional por la República y la democracia" desde el Obelisco a la Casa Rosada, a la que asistió un puñado de gente, pero que contribuyó a la creación de un clima.

El colmo del absurdo llegó de la mano de Lilia Lemoine, a través de un video publicado en YouTube, en el que la diputada electa y cosplayer terraplanista pretende capacitar a fiscales y votantes de cara al balotaje con el fin de evitar fraudes y confusiones. Justo ella, que en los últimos comicios salió del cuarto oscuro con la boleta de Milei en la mano y obligó a las autoridades de su mesa a recurrir el voto.

EE.UU.-Brasil-Argentina: tácticas que se repiten

Lo que está ocurriendo en Argentina no es un hecho aislado, sino que tiene su antecedente en lo que ocurrió en las últimas campañas presidenciales de Donald Trump en Estados Unidos (2020) y de Jair Bolsonaro en Brasil (2022). Ambos procesos electorales estuvieron plagados de fake news, teorías conspirativas y acusaciones de fraude, siempre en un escenario de ajustada paridad.

Ni Trump reconoció la victoria de Joe Biden, ni Bolsonaro la de Lula. En los dos casos, la cosa terminó muy mal. El primero derivó en el asalto al Capitolio por parte de hordas trumpistas, el 6 de enero de 2021. El segundo, en un intento de golpe de Estado contra Lula, cuando el 8 de enero de 2023 grupos de extrema derecha bolsonarista tomaron la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia.

Asalto al Capitolio

Así como Trump y Bolsonaro se encargaron de agitar e instalar el relato del fraude electoral, el propio Milei intentó sembrar dudas respecto de la transparencia del sistema electoral argentino en una entrevista con el periodista de derecha Jaime Bayly que se difundió esta semana.

El candidato libertario aseguró que las elecciones del 22 de octubre "no fueron limpias" y anticipó que podría desconocer el resultado del balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. El poder electoral está muy influenciado por el poder político. Quien cuenta los votos es el que lo controla todo", señaló Milei.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnicolasfioren%2Fstatus%2F1722024987006038342&partner=&hide_thread=false Milei pone en duda el resultado electoral del 22 de octubre y pone en duda que vaya a aceptar el resultado electoral del ballotage si pierde.



Idéntico, calcado, a lo que hicieron Trump y Bolsonaro en la previa de las elecciones.



No es algo extraordinario, es un plan. pic.twitter.com/9oN7Q1WcfS — Nico Fiorentino (@NicolasFioren) November 7, 2023

En diálogo con C5N.com, el becario doctoral del CONICET y profesor universitario Gonzalo Fiore Viani advirtió que "hay un claro vínculo entre lo que pasó en el Capitolio, el intento de la toma del Palacio de Planalto y todas estas denuncias de fraude que está haciendo Milei".

"Trump agitó denuncias de fraude previo a la elección, una vez que perdió siguió agitando el fraude y nunca reconoció los resultados. Es más, decía que le habían robado la elección. Tuiteaba: 'The elections are rigged' (las elecciones están arregladas). Nunca condenó los hechos del Capitolio, por eso le suspendieron la cuenta de Twitter. Agitaba a los manifestantes, decía que eran grandes patriotas. Si la toma del Capitolio no fue organizada desde el estado, por lo menos fue alentada", sugirió Fiore Viani.

Respecto de lo acontecido en Brasil, cuando Bolsonaro no reconoció la victoria de Lula ni participó del armado de la transición, e incluso se fue del país dos días antes de la fecha fijada para el traspaso de mando, el profesor universitario aclaró que el expresidente brasileño "no cantó fraude, pero sí dejó correr" esa idea.

Plaza Tres Poderes Brasilia

"Hay similitudes con lo que está haciendo Milei ahora, de agitar fraude. Hay que ver todavía qué pasa con las elecciones, pero si pierde por un margen chiquito, como dan las encuestas… No sea cosa que sus partidarios vayan a protestar contra el Congreso, la Casa Rosada, el Ministerio de Economía. Hay que estar muy atentos a que algo así no suceda", advirtió Fiore Viani.

El incremento de cuentas en redes sociales que pretenden instalar dudas sobre el proceso electoral, las declaraciones de referentes libertarios y macristas que admiten no tener pruebas pero insisten en hablar de fraude, la convocatoria a manifestaciones, la circulación de videos en los que se lo ve a Massa en aparente estado de embriaguez, que en realidad fueron modificados con inteligencia artificial, y la propagación de otras fake news semejantes parecen ser acciones coordinadas desde algún lugar determinado. Todas ellas coinciden en el tiempo con la aparición en escena de un oscuro personaje de la política estadounidense llamado Roger Stone.

El polémico asesor de Donald Trump que sostiene que "para ganar hay que hacer lo que sea"

Roger Stone es un reconocido e influyente consultor político que desde la década del ’70 trabaja en campañas para candidatos del Partido Republicano. Referente de la derecha más conservadora, tiene tatuada en su espalda la cara de Richard Nixon y se atribuye haber sido uno de los ideólogos de la candidatura de Trump, por la que trabajó desde la década del ’80.

Stone debió afrontar más de un proceso judicial en Estados Unidos. Incluso en 2020 fue condenado a 40 meses de cárcel por mentirle al Congreso y obstruir una investigación en la Cámara de Representantes sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, aunque finalmente fue indultado por su amigo Trump.

En el documental 'Get Me Roger Stone' (disponible en Netflix) se presenta como un "agente provocador" y se jacta de haber sido el primero en usar campañas de publicidad negativa contra candidatos demócratas. "Es mejor ser infame que ser desconocido" y "para ganar hay que hacer lo que sea" son algunas de sus frases de cabecera.

Get Me Roger Stone | Tráiler oficial | Netflix

El 25 de octubre, tres días después de las elecciones generales, comenzó a publicar en su cuenta de X contenidos a favor de Milei, mientras al mismo tiempo en otras publicaciones se encargaba de difamar a Massa.

Aunque no existe confirmación oficial, diversos medios argentinos señalaron que existen contactos entre los equipos de campaña de La Libertad Avanza y el consultor político del Partido Republicano.

El 1 de noviembre, Stone fue un poco más lejos: publicó en su blog un artículo titulado "El ejemplo de Javier Milei debería ser seguido por los conservadores" en el que se deshizo en elogios hacia el candidato libertario.

La nota de Stone comienza citando la entrevista a Milei realizada por Tucker Carlson, un controvertido periodista estadounidense, referente de la nueva derecha supremacista blanca, que fue despedido hace unos meses de FOX News por difundir mentiras en beneficio de Trump.

"Los conservadores y libertarios deben darse cuenta de que no importa cuán correctos puedan ser en estos temas, no importa cuán racional sea su línea de pensamiento, o no importa cuánta investigación pongan en sus prescripciones políticas, perderán, y merecerán perder, a menos que adopten el estilo de un Trump o de un Milei", sugiere el hombre.

Roger Stone blog

Stone elogia abiertamente que Milei haya desechado hablar a los votantes desde la lógica y que haya optado por el camino inverso, el de la motosierra: "La gente quiere que sus emociones se agiten, quieren vigor de sus representantes electos y, sobre todo, quieren líderes políticos que puedan generar cambios".

El lobista estadounidense advierte además que "de esta crisis y desorden surgirán oportunidades para la derecha política en todos los países, abriendo la puerta a un verdadero realineamiento que podría poner fin al globalismo moderno".

"Sólo se logrará si los líderes conservadores siguen los pasos de Trump o Milei con una retórica audaz que demonice los intereses en cuestión para provocar la desesperación nacional", concluye el asesor republicano.

En una nota publicada en El País de España, el periodista Joan Faus señala que Stone "se mueve en los confines de la moralidad y suele interrumpir en la trastienda de las grandes polémicas, desde el Watergate al recuento de votos en las elecciones de 2000, que perdió el demócrata Al Gore. Su ojo para los trapos sucios y su influencia se mitifica o se desdeña, pero siempre se acaba hablando de él".

Roger Stone

Una serie de informes publicados por Meta en 2020 señalaron que dos empresas de marketing digital y comunicaciones involucradas en el asalto al Capitolio están vinculadas a Stone.

El Congreso norteamericano investigó los hechos del 6 de enero de 2021 y concluyó que "las redes sociales desempeñaron un papel destacado en la amplificación de afirmaciones falsas de fraude electoral". En el informe, además, sugiere que Stone fue el ideólogo de la maniobra de Trump para desconocer el triunfo de Biden y bloquear la transferencia pacífica del poder.

Para Fiore Viani, existe un vínculo entre Milei y "todas estas figuras de la extrema derecha que juegan no solo en Estados Unidos, sino que también jugaron en Brasil y ahora en Argentina".

"Todas tienen un punto en común, que es básicamente cuestionar la democracia misma. En 40 años de democracia, nunca hubo denuncias de fraude en Argentina", señaló el becario del CONICET.

En ese sentido, relacionó también los fenómenos de Estados Unidos, Brasil y Argentina con lo que está ocurriendo en España con los seguidores de Vox. "No sé si hay un diseño, un plan, pero sí que entre ellos coordinan, arman estrategias, planes de acción, a corto y largo plazo. Tienen similitudes, están todos nucleados, tienen instancias de cooperación entre sí. Hay un fenómeno coordinado en las extremas derechas internacionales y Argentina no es ajena a esto", concluyó Fiore Viani.